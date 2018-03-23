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içeriden bilgiyle hisse alanlara ceza yağdırdı

, hisselerinde içeriden bilgi öğrenerek işlem yapan 7 kişi ve bir şirkete ceza verdi

Giriş Tarihi: 23.3.2018 09:45
SPK içeriden bilgiyle hisse alanlara ceza yağdırdı

Sermaye Piyasası Kurulu () içeriden bilgi öğrenerek (insider trading) hissesi alan 7 kişi ve 1 anonim şirkete (A.Ş.) ceza verdi.

Kurul, Kardemir pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemesinde Kardemir'in mali tabloların kamuya duyurulmasına ilişkin işlem yapılamaz dönemde içsel veya sürekli bilgi sahibi olan 7 kişi ve Çağ Çelik Demir A.Ş.'nin işlem gerçekleştirdiğini tespit etti.

SPK'nın ilgili tebliğinde, ihraççılar tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin ilgili sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları piyasa bozucu eylem olarak değerlendiriliyor.

Verilen idari para cezası 27 bin 47 lira.

Öte yandan SPK, izin almaksızın sermaye piyasası faaliyetinde bulunan iki kişi ile buna iştirak eden bir başka kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

piyasalar
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SPK içeriden bilgiyle hisse alanlara ceza yağdırdı
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