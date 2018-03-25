Milli uçak gemimiz 2019’da yüzecek

Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçak gemisi "Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu"nun Tuzla Sedef Tersanesi'ndeki inşasında sona gelindi. Blokların yüzde 90'ının imalatı bitme aşamasında. Bitenlerin montajına başlandı. 114 bloktan oluşan geminin havuzda şu an yüzde 10'a yakını birleştirildi. Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan, "Deniz Kuvvetlerimize, ülkemize alanında lig atlatacak. Bu gemiye sahip olacak aşağı yukarı onuncu devletiz. Sadece 5-6 ülke üretiyor, biz hem üretiyoruz hem de sahip olacağız. Proje çok büyük ve başarıyla devam ediyor. 2019 Şubat-Mart'ta yüzdüreceğiz" dedi.

YERLİLİK ORANI YÜZDE 68

Geminin yaklaşık yüzde 68'inin yerlilik oranı ile yapıldığının altını çizen Kalkavan, belli ekipmanların Türkiye'de üretilemediği için şu an dışarıdan alındığını, yüzde 100 yerli üretme yetisini kazanmaya doğru hızla gidildiğini anlattı.