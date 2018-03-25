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Paralarla restoran açmışlar

ALİ ALTUNDAŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018
Paralarla restoran açmışlar
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü Ekipleri, savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, halk arasında olarak bilinen ve benzeri sistemle vurgun yapan Kayseri merkezli Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokanta Şirketi yöneticilerine operasyon düzenledi. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı ile Şube Müdürü Vahit Meşe Kayseri'de, aynı zamanda Fehmi Özakan'ın kuzeni de olan diğer şube müdürü Ahmet Özakan ise 'ta gözaltına alındı.

MALLARINA EL KONULDU
Ekipler, şirket merkezi ve şubelerinde de arama yaptı. Şirket ve yöneticileri adına kayıtlı banka hesapları ile taşınmaz mallara ve araçlara da mahkeme kararıyla el konuldu. İnternet sitesi de kapatılan firmanın üç tepe ismi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede "Biz Çiftlik Bank değiliz. Üyelerimizden aldığımız paralarla arsalar aldık, restoranlar açtık. Bunların değeri bile üyelerimizin paralarını karşılamaya yeter" dediği öğrenilen Fehmi Özakan ile 2 şube müdürü, "Bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

90 MİLYON LİRA TOPLANDI
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre 8 ay önce kurulan şirketin "Anadolu Farm" adıyla faaliyet gösteren oyun sitesinin 4 bin 500 aktif üyesi bulunuyor. Üyelerden şimdiye kadar 90 milyon TL toplayan şirket yöneticileri, paranın bir kısmını sistemin devamlılığı için üyelere dağıttı. Diğer bölümüyle de, "çiftlik kuracağız" şeklinde vaatte bulunmalarına rağmen, 5'i Kayseri'de, biri 'ta olmak üzere, "Tauk, Somunarası ve Şah Mangal" adıyla 6 restoran açtı. Kalanıyla da çeşitli kentlerde arsa ve arazi aldılar.
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Paralarla restoran açmışlar
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