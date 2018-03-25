Yurtdışına çıkış harcı uçak biletinin içinde olacak

Yurtdışına çıkış yapan Türk vatandaşlarından alınan 15 TL tutarındaki harçlardan yılda 100 milyon TL'yi geçen gelir elde ediliyor. Harç ödemesi kaynak olarak kullanıldığı için gelecekte de devam edecek ancak vatandaşa da kolaylık olması açısından biletlere dahil olmasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Üzerinde çalışılan bir programın ilgili otoriteler tarafından kabul görmesi halinde, bir yazılım sayesinde yolcu havayollarından bilet alırken harç bedelini ödeyebilecek. Yerli ve yabancı havayolu şirketinden bilet alan harç ödemesi gereken Türk yolcu, bilet alımı sırasında harç pulu ödemesiyle ilgili bir seçenekle karşılaşacak.Bu seçeneği kabul ederek ödemeyi yapan yolcunun biniş bankosundan aldığı biniş kartında otomatik olarak "Harç ödemesi yapmıştır" yazacak. Uygulama kabul edilse de vezneler yine harç pulu vermeye devam edecek. 15 TL'lik harç bedeli anlaşmalı bankalara ödenmesinin yanı sıra vergi dairelerinden veya havalimanlarındaki vezneden pul alım yoluyla da yapılıyor.

YILLARA GÖRE HARÇ GELİRLERİ

2007: 58 milyon 871 bin TL

2008: 50 milyon 95 bin TL

2009: 50 milyon 75 bin TL

2010: 73 milyon 940 bin TL

2011: 88 milyon 631 bin TL

2012: 67 milyon 82 bin TL

2013: 86 milyon 449 bin TL

2014: 91 milyon 845 bin TL

2015: 99 milyon 135 bin TL