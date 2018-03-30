FETÖ’nün Maltepe'deki iş dünyası yapılanması davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Maltepe bölge yapılanmasında yer aldıkları, askeri öğrencilerden sorumluluk, acil ihtiyaçları karşılama, hukuk danışmanlığı ve himmet ödeme gibi örgütsel aktiviteleri yaptıkları iddia edilen, aralarında "ByLock" kullanıcılarının da bulunduğu 16'sı tutuklu, 10'u firari 48 sanığın yargılandığı davada, 33 sanığa 2 yıl 1 aydan 10 yıla kadar hapis cezası verildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında yapılan duruşmaya 16 tutuklu, 22 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada sanıklar ve avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını yaptı.

Sanıkların son sözlerinin ardından, mahkeme heyeti gerçekleştirdiği müzakere sonucu kararını açıkladı.



6 SANIĞA 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Bülent Yavuz'un "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl, Abdülselam Kutlu, Edip Şamak, İlyas Yaygın, Ömer Faruk Büyüklüoğlu, Turgay Karagöz ile tutuksuz sanık Şuayip Kutluğ'un aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklu sanıklar Mehmet Yilan, Zübeyir Emre ile tutuksuz sanık Yusuf Güneş'in 7 yıl 6 ay, tutuklu sanıklar Mehmet Hatip, Mehmet Kara, Ömer Derebazlar, Şaban Başkurt'un 6 yıl 10 ay 15 gün, tutuklu sanıklar Ercan Yavuz, Murat Demirhan, Sıddık Oğuş ile tutuksuz sanıklar Bünyamin Atalay, Cenan Marangoz, Mehmet Ertan Kirik'in 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasını kararlaştırdı.

"ÖRGÜTE ÜYE OLMAMAKLA BİRLİKTE YARDIM ETME" SUÇUNDAN 13 SANIĞA HAPİS CEZASI

Tutuklu sanık Ahmet Korkulu ile tutuksuz sanık Hasan Yavuzcan'ın "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmeden heyet, aynı suçtan tutuksuz sanıklar Cenk Yoleri, Dursun Eğerci, Fikri Dönmez, Fuat Akyüz, Hasan Balcı, İlhami Kılıç, İlker Ersoy, Murat Yamak, Taylan Kaya, Turgut Avcı ve Harun Demir'i 2 yıl 1 ay hapse mahkum etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Ali Kemal Keskin, Fatih Kılıç, İsmail Canan, Mustafa Hüsrev ve Ömer Atay'ın beraatına karar verdi.

Heyet, aldıkları ceza kapsamında tutuklu sanıklar Ahmet Korkulu, Ercan Yavuz, Murat Demirhan ve Sıddık Oğuş'un tahliyelerine karar verirken, tutuksuz sanıklar Şuayip Kutluğ ve Yusuf Güneş'in tutuklanmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar Ahmet Duran Esin, Akif Koçbay, Ayşegül Yıldırım, Basri Emin Sütlü, Bekir Sarı, Beyti Çevik, Dursun Tek, Raşit Geldi, Yasin Taşpınar ve Yıldıray Güleç'in dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı.