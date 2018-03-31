İnşaat dünyası 4.0’a odaklandı

Mühendisler
Vakfı, Vatan Eğitim Teknoloji Vakfı ve İstanbul Aydın Üniversitesi
, işbirliğiyle düzenlenen İnşaat Teknolojileri ve Mühendislik Zirvesi, önceki gün gerçekleştirildi. Zirvede, inşaat sektörünün artık endüstri 4.0 anlayışını kullanmaları gerektiği belirtildi. Mühendislik Vakfı Başkanı Yusuf Erkoç, Türkiye
'nin ve İstanbul
'un dünyanın en önemli lokasyonlarından olduğuna dikkat çekerek, şu an dünyada yatırım büyüklüğü açısından yapımı süren 11 önemli projeden, İstanbul Yeni Havalimanı, 3. Boğaz Köprüsü
, Marmaray ve Osmangazi Köprüsü gibi 4 projenin İstanbul'da olduğunu söyledi. BU SEKTÖRÜ GELİŞTİRMELİYİZ
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın
, "Türkiye teknolojik gelişmelerden ve Endüstri 4.0 sürecinden geri kalmamalı. Ve bu gelişim sürecini toplumsal ve kültürel temellerimizin üstüne bina etmeliyiz" şeklinde konuştu. İnşaat sektörünün Türkiye'nin petrolü olduğunu vurgulayan Vatan Eğitim ve Teknoloji Vakfı Başkanı Dr. Erdoğan Bayraktar
da, "Türkiye olarak inşaatçılığı ve müteahhitliği çok iyi biliyoruz. En iyi bildiğimiz işi geliştirmeliyiz" dedi. Mimarlık ve inşaat mühendisliğindeki dünya çapında çalışmaları olan müşavirlik firmaların desteklenmesi gerektiğini belirten Bayraktar, "Sektörde, ileri teknoloji kullanan bileşenleri bir araya getirerek dünya çapında hak ettiğimiz başarıyı yakalayacağımızana inanıyorum" şeklinde konuştu