Otel doluluklarında Türkiye Avrupa lideri

Türkiye
Otelciler Birliği (TÜ- ROB) Başkanı Timur Bayındır
, turizm
sektörünün son üç yılını SABAH için değerlendirdi. Sektörün çok zor bir dönemi geride bıraktığını belirten Bayındır, "2018 geçen 3 yıla göre daha iyimser beklentilerle başladığımız bir yıl olmuştu. İlk 3 aylık gerçekleşmelere baktığımızda da bu beklentilerin en azından turist sayısı artışında gerçekleştiğini görüyoruz. Fiyatlarda da henüz arzu ettiğimiz düzeyde olmasa da artış başladı" dedi. Dünyanın önde gelen veri ve analiz şirketlerinden STR'nin TÜROB için hazırladığı Ülke Performans Raporu'nun şubat ayı verilerini paylaşan Bayındır, söz konusu dönemde otel doluluklarının 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 23.5 artarak yüzde 62.5 olarak kaydedildiği bilgisini verdi. Şubatta, Avrupa ülkeleri arasında Türkiye'nin doluluk oranlarında en yüksek artışı sağladığını belirten Bayındır, şunları anlattı: "Bu dönemde ortalama günlük satılan oda bedeli geçen yılın şubat ayına göre yüzde 1.9 artışla 57.4 euroya yükseldi. Odabaşı elde edilen gelirler ise yüzde 25.9 artarak 35.9 euroya çıktı." EN YÜKSEK ARTIŞ İSTANBUL'DA
yaşandı İstanbul
'un doluluk oranının Şubat 2018'de geçen yıla göre yüzde 35.1 artarak 65.1 olduğunu anlatan Bayındır, Avrupa'da doluluklarda en yüksek artışı yaşayan destinasyonun İstanbul olduğu bilgisini verdi. Bayındır, "Şubat 2018'de İstanbul'da ortalama günlük satılan oda bedeli 68.7 euro ile 2017'ye göre yüzde 3.3 arttı" dedi. Bayındır, "Hükümetin sağladığı destek ve teşviklerin 2018'e de pozitif katkı sağlayacağına inancımız tam" diye konuştu. POZİTİF SONUÇLAR ALDIK
Sektörün bu yıl fuardan fuara koştuğunu vurgulayan Bayındır, "Londra
, Berlin
, Moskova
, Tahran, Utrecht, Madrid... Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren hemen hemen tüm uluslararası fuarlarda olumlu sonuçlar aldık. Özellikle son iki yıldır gerileme yaşayan Avrupa'dan geri dönüşler başladı" ifadelerini kullandı. HER TÜRLÜ FEDAKâRLIĞA HAZIRIZ
Afrin Operasyonu'na dair de değerlendirmelerde bulunan Bayındır, "Türk iş alemi olarak devletimizin sonuna kadar arkasındayız. Türkiye'nin güvenliği söz konusu. Bu nedenle ekonomik sonuçların ne olacağı bizim için önemli değil. Konu ülkemiz ve biz her türlü fedakarlığa hazırız. Türkiye'nin çıkarları her şeyin, herkesin üzerindedir" dedi. Operasyonun başarıyla tamamlanmasından dolayı mutlu olduklarını aktaran Bayındır, bu sürecin turizm sektörüne herhangi olumsuz bir yansıması olmadığını aktardı.