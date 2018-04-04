900 bin taşeron kadroya geçti

Çalışma
ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Jülide Sarıeroğlu
, 2 Nisan itibarıyla kadroya geçişten faydalanan taşeron işçi sayısının 900 bini aştığını söyledi. Toplam 15 bin 352 işyerinden geçiş olduğunu belirten Bakan Sarıeroğlu
, "900 bin kişilik çalışma gerçekleştirdik. Güvenlik soruşturmasına takılanlar terör örgütleriyle bağlantıları tespit edildiği için elendi" diye konuştu. Bakan Sarıeroğlu düzenlediği bilgilendirme toplantısında, "Hâlâ sistemimize girişler devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı'ndan 819, Başbakanlık'tan bin 221, TBMM
'den bin 157, Sağlık Bakanlığı
'ndan 148 bin 489, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan 7 bin 480, Milli Eğitim Bakanlığı
'ndan 31 bin 908, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan 31 bin 991, Gençlik ve Spor Bakanlığı
'ndan 35 bin 697 taşeron çalışan istihdam edildi" dedi. REKOR İSTANBUL'DA
Kadroya geçişte rekorun İstanbul
'da olduğuna dikkat çeken Jülide Sarıeroğlu, "İstanbul'da 114 bin 432 kardeşimizin kadroya geçiş işlemi yapıldı. Ankara
'da ise bu sayı 66 bin 510 kişi oldu" değerlendirmesini yaptı. Güvenlik soruşturmasına takılanların ise terör örgütleriyle bağlantısı tespit edildiği için elendiği belirtildi.