Çiftlik Bank benzeri yapılara ağır ceza

Hükümet, piyasadan milyarlarca lira toplayarak binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank tarzı piramit yapılara ağır yaptırım öngören yasal düzenlemeyi tamamladı. Başbakanlık'a sunulan düzenlemeye göre Türk Ceza Kanunu'nda yer alan dolandırıcılığa ilişkin cezalar dışında Tüketici Kanunu'nunda suiistimal, ödemelerde gecikme gibi uygulamalara iki yıl hapis cezası getiriliyor. Piramit satış tanımında da gereken 4 şart 2'ye düşürülüyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, idari ve para cezalarını artıracaklarını belirterek, "Artık sadece dolandırıcılık olarak bakılmayacak. Ödemeyi geciktiren, izah edilemeyen trafiklerini yürüten, suiistimal gibi durumlarda da hapis cezası verilecek" şeklinde konuştu.

ERKEN ALARM SİSTEMİ

Bakan Tüfenkci, saadet zinciri gibi yapıların şikâyet, reklam olmadan tespit edilemediğini belirterek, İçişleri, Adalet ve Maliye bakanlıkları ile bir erken uyarı sistemi üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Tüfenkci, mağdurlara yönelik bir anket yapıldığını ve yüzde 50 'bir daha paramızı yatırırız' yanıtı verildiğini belirterek, "Demek ki hâlâ işin farkında değiller, kolay para kazanmak istiyorlar. Tüketici Kanunu kapsamında hapis cezası iki yıla çıkarılıyor" dedi.