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benzeri yapılara ağır ceza

Yeni ’lar çıkmaması için yasal düzenleme hazırlandı. Cezalar artarken, erken müdahale için yeni mekanizma tasarlandı

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018
Çiftlik Bank benzeri yapılara ağır ceza

Hükümet, piyasadan milyarlarca lira toplayarak binlerce kişiyi dolandıran tarzı piramit yapılara ağır yaptırım öngören yasal düzenlemeyi tamamladı. Başbakanlık'a sunulan düzenlemeye göre 'nda yer alan dolandırıcılığa ilişkin cezalar dışında 'nunda suiistimal, ödemelerde gecikme gibi uygulamalara iki yıl hapis cezası getiriliyor. Piramit satış tanımında da gereken 4 şart 2'ye düşürülüyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, idari ve para cezalarını artıracaklarını belirterek, "Artık sadece dolandırıcılık olarak bakılmayacak. Ödemeyi geciktiren, izah edilemeyen trafiklerini yürüten, suiistimal gibi durumlarda da hapis cezası verilecek" şeklinde konuştu.

ERKEN ALARM SİSTEMİ
Bakan Tüfenkci, saadet zinciri gibi yapıların şikâyet, reklam olmadan tespit edilemediğini belirterek, İçişleri, Adalet ve Maliye bakanlıkları ile bir erken uyarı sistemi üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Tüfenkci, mağdurlara yönelik bir anket yapıldığını ve yüzde 50 'bir daha paramızı yatırırız' yanıtı verildiğini belirterek, "Demek ki hâlâ işin farkında değiller, kolay para kazanmak istiyorlar. Tüketici Kanunu kapsamında hapis cezası iki yıla çıkarılıyor" dedi.

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Çiftlik Bank benzeri yapılara ağır ceza
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