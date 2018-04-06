Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün Cuma ne kadar? EN GÜNCEL

Vatandaşların en çok talep gösterdikleri çeyrek altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Özellikle Nisan ayının gelmesiyle birlikte düğün mevsimine girdik bu durum da altına olan ilgiyi oldukça arttırıyor. Ülkemizin örf ve adetlerinde yeni evlenen çiftlere hediye olarak altın takdim edilir. Gerek yatırım yapacaklar gerekse düğünlerde armağan edecekler altın fiyatlarını yakın olarak takip ediyor. Biz de yarım altın, tam altın, büyük altın, küçük altın, gram altın fiyatlarını özel olarak hazırladık.

6 NİSAN CUMA ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın bilindiği gibi toplumumuzun simgesel paylaşımları arasında yer alır. Gerek yastık altı altını gerekse düğünlerde armağan edilen altınlar genelde çeyrek altındır. Çeyrek altın 6 Nisan Cuma günü 274,60 liradan alınırken, 280,81 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 547,49

SATIŞ: 561,62

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.051,77

SATIŞ: 1.077,95

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.135,00

SATIŞ: 1.147,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.132,73

SATIŞ: 1.161,03

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altını açıklamadan önce altın nedir, nasıl üretilir bu konulara biraz açıklık getirmemiz gerekiyor. Sözlük anlamı ile simgesi Au olan ve atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element. Doğada az bulunması nedeniyle altının önemi ve değeri büyük olmuştur. Çok eski zamanlardan itibaren para basımında kullanılmaktadır. Altın para basımında kullanılan altın alaşımlarının ayarları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.