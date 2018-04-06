Bakan müjdeli haberi verdi! Ödemeler başlıyor

''TOPLAM 1,9 MİLYAR LİRALIK HİBE DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Bakan Fakıbaba, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında üreticilerimize, toplam desteğin 1,9 milyar TL'lik kısmının ödemesine bugünden itibaren başlıyoruz. Ödemeler kapsamında; Yağlı tohumlu bitkiler desteği için 670 milyon TL, Hububat ve baklagil desteği için 202 milyon TL, Dane mısır desteği için 58 milyon TL, Yaş çay prim desteği için 164 milyon TL, Fındık alan bazlı gelir desteği için 838 milyon TL ve Çay budama tazminatı için 2,5 milyon TL olmak üzere toplam 1,9 milyar liralık hibe desteği vereceğiz" ifadesini kullandı.