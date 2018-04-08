Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > İSO’da Bahçıvan’la devam

İSO’da Bahçıvan’la devam

İSO’da e tek liste ile katılan yeniden başkan seçildi. Yönetim kuruluna 5 yeni isim girdi

Giriş Tarihi: 8.4.2018
İSO’da Bahçıvan’la devam
'nin 18 bini aşkın üyesiyle en büyük sanayi odası olan 'nın (İSO) 2018-2022 döneminde görev alacak yönetim kurulu başkanı ve üyeleri i tamamlandı. İSO Odakule'de gerçekleştirilen seçime tek liste ile katılan , ikinci kez başkan seçildi. Bahçıvan, 2022 yılına kadar İSO'da başkanlık yapacak.

YÖNETİME BEŞ YENİ İSİM
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, seçimlerin ardından yaptığı değerlendirmede "İstanbul Sanayi Odası, kurumsal çimentosunun ve kültürünün güçlenerek devam ettiğini örnek bir şekilde bir kez daha kanıtladı. Ne mutlu bizlere... Seçimlere rekor katılım ve destekle bizlere bu teveccühü gösteren tüm sanayicilerimize teşekkür ederim" dedi. İSO'nun yeni yönetimi de şu isimlerden oluştu: Erdal Bahçıvan, Adnan Dalgakıran, İrfan Özhamaratlı, Sadık Ayhan Saruhan, Sultan Tepe, Bekir Yelken, , , , , . Yönetim kuruluna yeni giren isimler Kemal Akar, İsmail Cenk Çimen, Vehbi Canpolat, Cemal Keleş ve Mustafa Tacir oldu.

OKYAY MECLİS BAŞKANI
Yeni dönemin ilk meclis toplantısında, İSO Divanı da seçildi. Yapılan oylama sonucunda , İSO Meclis Başkanlığı'na yeniden seçildi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
İş Bankası'ndan 3 Katmanlı Yapay Zeka Mimarisi
ARKADAŞINA GÖNDER
İSO’da Bahçıvan’la devam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN