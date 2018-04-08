İSO’da Bahçıvan’la devam

Türkiye
'nin 18 bini aşkın üyesiyle en büyük sanayi odası olan İstanbul Sanayi Odası
'nın (İSO) 2018-2022 döneminde görev alacak yönetim kurulu başkanı ve üyeleri seçim
i tamamlandı. İSO Odakule'de gerçekleştirilen seçime tek liste ile katılan Erdal Bahçıvan
, ikinci kez başkan seçildi. Bahçıvan, 2022 yılına kadar İSO'da başkanlık yapacak. YÖNETİME BEŞ YENİ İSİM
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, seçimlerin ardından yaptığı değerlendirmede "İstanbul Sanayi Odası, kurumsal çimentosunun ve kültürünün güçlenerek devam ettiğini örnek bir şekilde bir kez daha kanıtladı. Ne mutlu bizlere... Seçimlere rekor katılım ve destekle bizlere bu teveccühü gösteren tüm sanayicilerimize teşekkür ederim" dedi. İSO'nun yeni yönetimi de şu isimlerden oluştu: Erdal Bahçıvan, Adnan Dalgakıran, İrfan Özhamaratlı, Sadık Ayhan Saruhan, Sultan Tepe, Bekir Yelken, Kemal Akar
, İsmail Cenk Çimen
, Vehbi Canpolat
, Cemal Keleş
, Mustafa Tacir
. Yönetim kuruluna yeni giren isimler Kemal Akar, İsmail Cenk Çimen, Vehbi Canpolat, Cemal Keleş ve Mustafa Tacir oldu. OKYAY MECLİS BAŞKANI
Yeni dönemin ilk meclis toplantısında, İSO Meclis Başkanlık
Divanı da seçildi. Yapılan oylama sonucunda Zeynep Bodur Okyay
, İSO Meclis Başkanlığı'na yeniden seçildi.