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Tanklara yerli mühimmat geliyor

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Tanklara yerli mühimmat geliyor
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () kullanımı için yeni yerli tank mühimmatı üretildiğini açıkladı. Milli kaynaklarla üretilen 120 milimetre , açıktaki ve bir mevzinin arkasındaki hedeflerin vurulmasında büyük etkiye sahip. Yerli imkânlarla üretilen tank topu mühimmatının test atışları başarıyla tamamlandı. Yıl içinde 3 bin yeni mühimmat TSK'ye teslim edilecek. Etkili ve caydırıcı savaş araçları arasında yer alan tanklar, daha önce harekat konseptinde sadece zırhlı hedeflere karşı kullanılıyordu. Makina ve Kimya Endüstrisi () Kurumu da şimdiye kadar bu amaca yönelik zırh delicili tank mühimmatı üretiyordu. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında değişen hedef konseptine karşı MKE Kurumu, öz kaynaklarıyla yaptığı yeni Ar-Ge projesi hazırladı. Proje üzerindeki bir yıllık çalışmanın ardından MKE kzurumunca ilk defa 120 mm HE-T tank topu mühimmatı üretilmeye başlandı. Canikli, "120 mm HE-T tank topu mühimmatı için 2018 yılı ikinci yarısında seri üretime başlanacak ve bu yıl içinde TSK'ye 3 bin adet teslimat yapılacak" dedi.
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Tanklara yerli mühimmat geliyor
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