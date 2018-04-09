Tanklara yerli mühimmat geliyor

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK
) kullanımı için yeni yerli tank mühimmatı üretildiğini açıkladı. Milli kaynaklarla üretilen 120 milimetre HE-T tank topu mühimmatı
, açıktaki ve bir mevzinin arkasındaki hedeflerin vurulmasında büyük etkiye sahip. Yerli imkânlarla üretilen tank topu mühimmatının test atışları başarıyla tamamlandı. Yıl içinde 3 bin yeni mühimmat TSK'ye teslim edilecek. Etkili ve caydırıcı savaş araçları arasında yer alan tanklar, daha önce harekat konseptinde sadece zırhlı hedeflere karşı kullanılıyordu. Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE
) Kurumu da şimdiye kadar bu amaca yönelik zırh delicili tank mühimmatı üretiyordu. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında değişen hedef konseptine karşı MKE Kurumu, öz kaynaklarıyla yaptığı yeni Ar-Ge projesi hazırladı. Proje üzerindeki bir yıllık çalışmanın ardından MKE kzurumunca ilk defa 120 mm HE-T tank topu mühimmatı üretilmeye başlandı. Canikli, "120 mm HE-T tank topu mühimmatı için 2018 yılı ikinci yarısında seri üretime başlanacak ve bu yıl içinde TSK'ye 3 bin adet teslimat yapılacak" dedi.