Tüm emeklileri ilgilendiren ek zam kararı bekleniyor

Emeklilerin ek ödemesinde 2 kata varan artış masada. Türkiye Emekliler Derneği her ay verilen maaşların yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin artırılmasını gündeme getirdi, emekliler heyecanlandı. Emekliler şimdi yüzde 8-9 ek ödeme talebi için verilecek kararı bekliyor.





12 MİLYON KİŞİNİN GELİRİ ARTACAK



Takvim'in haberine göre, mevcut uygulama kapsamında, maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Halen en düşük emekli maaşı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alanın eline aylık 46,78 lira ek ödeme geçiyor. Bu emeklinin ek ödemesi oran yüzde 8'e çıkarılırsa 74,85 liraya, yüzde 9'a çıkarılırsa 84,20 liraya yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emekliye aylık 179 lira ek ödeme veriliyor. Ek ödeme, oran yüzde 8'e çıkartılırsa 358 liraya, yüzde 9'a yükseltilirse 403 liraya çıkacak. Ek ödemenin yükseltilmesi halinde, memur, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin yani 12 milyon kişinin geliri artacak.