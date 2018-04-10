Aile hekimine giden para vermeyecek

Sağlık Bakanlığı
acillerdeki yoğunluğu azaltmak için önemli adımlara imza atıyor. Bu kapsamda Aile Sağlık Merkezleri
'nde 'Acil Ünitesi'
kurulmasını ve bu merkezlerde verilen hizmetin gece 23.00'e
kadar devam etmesini karara bağlayan Bakanlık
, önümüzdeki günlerde de İstanbul, Edirne, Malatya
ve Bartın
'da başlatacağı pilot uygulamayla
birlikte, sağlık hizmetlerinde '1'inci basamak olarak derecelendirilen Aile Sağlık Merkezleri'ne
başvuruları teşvik edecek yeni bir sistemi devreye alacak. Buna göre, hastanelerin acil servis
leri yerine, Aile Sağlık Merkezleri'ndeki acil ünitelerine başvuran hastalar, ertesi gün aynı rahatsızlıkla ilgili olarak hastaneye başvurduklarında, poliklinik muayene hizmetleri için katkı payı ödemeyecek
. Aile Sağlık Merkezleri üzerinden özel hastanelere başvuran hastalar da katkı payı ödemeyecek. Böylece, özellerin poliklinik hizmetleri sırasında faturalanan yüksek rakamlı katkı payı yükü de tarihe karışacak.