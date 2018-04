BEST dünyaya trafo dağıtıyor

Balıkesir'de kurulan 52 yıllık transformatör üreticisi Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri (BEST), ürettiği trafoları 70'ten fazla ülkenin dev enerji tesislerine dağıtmaya devam ediyor. BEST'in dünyadaki bağımsız transformatör üreticileri arasında en büyük fabrikalarından biri olduğunu belirten BEST Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, "Orta ve yüksek gerilime yönelik ürünler üretiyoruz. Ürün yelpazemiz içinde dağıtım transformatörleri, güç transformatörleri, kuru transformatörler ve özel tip transformatörler yer alıyor. Dağıtım olanları, her mahallede görebildiğimiz transformatörler, güç transformatörleri ise bir ilin komple ihtiyacını karşılayacak boyutta ve çalışır ağırlığı 400-450 tonlara ulaşıyor" dedi.

CİRODA HEDEF YÜZDE 15 BÜYÜME

?Her yıl yüzde 10 büyüme hedeflediklerini ve bu yolda ilerleme kaydettiklerini dile getiren Yırcalı, "BEST, Türkiye'de ihracatçı olan net firmalar arasında yer alıyor. 2016'daki ihracat rakamımız 140 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2018 ise ihracatta yüzde 10'luk bir büyüme hedefliyoruz" diye konuştu. Geçen yıl şirket cirosunun 200 milyon euroya ulaştığını vurgulayan Yırcalı, bu yıl ciroda yüzde 15 büyüme hedeflediklerini söyledi.

ÜRETİMİN YÜZDE 70'İ İHRAÇ EDİLİYOR

?Çok ortaklı şirket yapısını bugüne kadar devam ettiren BEST'in, enerji ihtiyacındaki transformatör talebini karşılamak için kurulduğunu ifade eden Yırcalı, ilk etapta 50 ve 100 kilovatlık transformatörler ürettiklerini, şimdilerde ise 450-500 bin kilovatlık dev transformatör yaptıklarını söyledi. Dünyada ve Türkiye'de bağımsız trafo üreticileri arasında ilk sıralarda yer aldıklarına işaret eden Yırcalı, "Türkiye'nin her tarafına elektriğin yayılmasıyla daha büyük trafolara ihtiyaç olduğu için hem kapasite hem de ürettiğimiz trafo boyutlarında büyümeye gittik. Ürünlerimizin yüzde 70'ini ihraç ederken yüzde 30'unu yurtiçi piyasasına veriyoruz" dedi.