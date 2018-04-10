Bir yılda 8 projeye 50 milyon TL yatıracak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Telekom arasında, 2019 yılı sonuna kadar toplam 50 milyon liralık yeni yatırımla hayata geçirilecek 8 yeni projeye ilişkin protokol imzalandı. İşbirliği kapsamında 5 ilde 112 derslikli toplam 6 okul, 50 yataklı yeni bir öğretmenevi ve 1 öğretmenevinin bakım ve onarımı yapılacak. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "İnanıyoruz ki bir yıl içinde Türkiye'de okuma yazma oranını yüzde 100'e çıkaracağız" dedi. Yılmaz Türkiye'deki Suriyelilerin okullaşma oranının yüzde 100 olduğunu anlattı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da son 15 yılda özellikle eğitim sisteminin fiziki mekan, personel, ve erişim boyutunu ele alarak donanımlı insan yetiştirmenin temel altyapısını oluşturmaya başladıklarını ifade etti. Türkiye'nin dijital dönüşümüne ve sosyal kalkınmasına yatırım yaptıklarını söyleyen Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany ise "Parlak, çalışkan ve vatansever bir yeni neslin yetişmesi en büyük temennimizdir" dedi.

İmza törenine bakanlar İsmet Yılmaz ve Ahmet Arslan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Türk Telekom CEO'su Paul Doany ile Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu katıldı.

YILMAZ: EĞİTİM YATIRIMLARI KDV'DEN MUAF OLACAK

Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle genel ve özel bütçeli kamu idarelerine yani Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılan tüm okulların, yurtların, çocuk yuvaları dahil, bakım ve rehabilitasyon merkezleri dahil inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetlerin her türlü vergiden istisna tutulduğuna dikkati çeken Yılmaz, "KDV'den muaf olunduğundan ondan artacak kısmın da ilave eğitim için kullanılacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.