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Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

A.Ş. eski yönetim kurulu başkanı hayatını kaybetti.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 11:57 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 11:57
Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

iş dünyasının önemli isimlerinden olan A.Ş. eski yönetim kurulu başkanı , bugün tedavi gördüğü 'da yaşamını yitirdi. 1930 doğumlu olan ve 88 yaşında vefat eden Mutullah Yolbulan son iki yıldır rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Yolbulan'ın vefatı kentte üzüntüye neden oldu.
Yolbulan'ın cenazesi İstanbul'dan Karabük'e getirilerek Salı günü öğle namazına müteakip Ulucamii de kılınacak cenaze namazı sonrası Öğlebeli mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecek.

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Ünlü iş adamı hayatını kaybetti
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