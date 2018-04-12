U.N. Ro-Ro Danimarkalı DFDS'ye satıldı

DFDS Group'un internet sitesinde yer alan açıklamada, DFDS Group'un, U.N. Ro-Ro'nun yüzde 98,8'lik hissesini Actera Group ve Esas Holding şirketlerinden Roro Investments Sarl'den satın almak için anlaştığı bildirildi.

Açıklamada, DFDS Group'un satın alma işlemi karşılığında 950 milyon avro ödeyeceği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Satış işlemi, Trieste terminalinin transfer noktasında stratejik bir varlık olması dolayısıyla Türk, Avusturyalı, Alman ve İtalyan rekabet otorileri tarafından onaya tabi tutulacak. Onay işleminin, Haziran 2018'de tamamlanması öngörülüyor. Satın alma işleminin, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve hissedarlarımıza önemli bir değer katacağına inanıyoruz. Satın alma ile DFDS'nin hizmet ağı, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında hızla büyüyen taşımacılık pazarını da içerecek şekilde genişledi."

- "Lojistik firmalarına daha iyi ve rekabetçi hizmet sunacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DFDS Group Üst Yöneticisi (CEO) Niels Smedegaard, U.N. Ro-Ro'nun satın alınmasıyla, operasyonel olarak Kuzey Avrupa'ya benzeyen Avrupa'nın en cazip navlun piyasasında faaliyetlerini genişlettiklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Bu satın alma bize, var olan güçlü yönetim ekibimizle birlikte ağımızı, filomuzu, deneyimimizi ve yeteneğimizi geliştirme imkanı sunarken, UN Ro-Ro müşterilerinin büyümesini desteklerken işimizi daha da geliştirme fırsatı veriyor. U.N. Ro-Ro Türkiye ve Avrupa arasındaki ticarette yıllık 300 bin yarı römork ve TIR kapasitesi ile en büyük platform. İki şirketin güçlerinin birleştirilip deniz yolu ve intermodal demir yolu hatlarının genişletilmesiyle yeni fırsatlar doğacağına inanıyoruz. Avrupa'daki yaygın hatlarımızla AB ve Türkiye arasında lojistik firmalarına daha iyi ve daha rekabetçi hizmetler sunabileceğiz."

U.N. Ro-Ro CEO'su Selçuk Boztepe ise DFDS ağının bir parçası olmaktan heyecan duyduklarını belirterek, satış işleminin hem müşterilerine hem de çalışanlarına gelişim fırsatı yaratacağına inandıklarını kaydetti.

DFDS'nin U.N. Ro-Ro'ya yatırım yapmasının, Türkiye ekonomisine, lojistik altyapısının gücüne ve Avrupa Birliği ile artarak gelişen bir ihracat merkezi olunacağına dair inancı gösterdiğine işaret eden Boztepe, "DFDS'nin denizcilik tecrübeleri, genişletilmiş ulaşım ağı ve finansal gücü ile daha da güçlenerek Türk ihracatçısına ve uluslararası kara yolu nakliye ve lojistik şirketlerine değer katmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

- "Gemiler, Türk bayrakları ile sefer yapmayı sürdürecek"

Bu arada konuya ilişkin U.N. Ro-Ro'dan yapılan açıklamada, U.N Ro-Ro'nun 12 modern ro-ro gemisi ve sahibi olduğu Pendik ve Trieste limanları sayesinde Türkiye ile İtalya ve Türkiye ile Fransa arasında 5 ro-ro hattı çalıştırdığı bilgisi verildi.

Satın alma işlemi sonrasında U.N. Ro-Ro'nun 500 çalışanı ve Türk yönetim ekibinin görevlerinde kalmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, ayrıca U.N. Ro-Ro gemilerinin, Türk bayrakları ile seferlerini yapmayı sürdüreceği vurgulandı.