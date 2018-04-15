Kadın memura yarı zamanlı çalışma geliyor

Sarıeroğlu, "İşçilerle alakalı düzenlemenin yönetmeliği çıkmıştı ama kamu çalışanlarıyla alakalı düzenlemenin yönetmeliği henüz uygulamaya girmedi. Geçen hafta Bakanlar Kurulu'nda tekrar bir sunum yaptım. Başbakanımızın bazı talimatları oldu. Onlarla ilgili çalışmalarımızı bu hafta tamamlayacağız. Bu yönetmeliği de çok kısa bir süre içinde uygulamaya koyacağız" dedi.

SENDİKAL HAYATLA İLGİLİ YAPILAN MEVZUAT

Sarıeroğlu, Sabancı Öğretmenevi'nde düzenlenen 'Memur-Sen İstanbul Kadın Buluşması'ndaki konuşmasında, AK Parti iktidarları döneminde kamu görevlileri ve sendikal hayatla ilgili yapılan mevzuat düzenlemeleri sonrasında örgütlenmenin yüzde 70'ler seviyesine geldiğini, 666 bin kadın kamu görevlisinin sendikalı olduğunu kaydetti.