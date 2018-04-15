KOBİ'lerin kredi faizini KOSGEB üstlenecek

KOSGEB Başkanı Uzkurt, " Yeni dönem de, her bir KOBİ 'nin, çerçevesini KOSGEB'in belirlediği ölçüde banka dan kredi kullanması halinde bu kredinin faiz ini biz KOSGEB olarak belli bir puan üzerinden karşılayacağız. Her bir KOBİ'mizin 100 bin liradan 500 bin liraya kadar bir kredi limiti olacak. Önümüzdeki birkaç ay içinde bunu yürürlüğe koymayı düşünüyoruz. Bu kredileri bizim çizdiğimiz çerçevede bankalardan kullandıkları takdirde biz hiçbir çağrıya çıkmaksızın yıl içinde KOBİ'miz ne zaman kullanırsa, kredisinin faizini biz banka ile anlaşarak otomatik olarak karşılayacağız" açıklamasını yaptı.

Cevahir Uzkurt, yerel kaynaklara yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gelecek hedefleri ve kalkınma planları doğrultusunda KOSGEB olarak kendilerine bir yol haritası belirlediklerini ifade etti.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM TEŞVİKİ

Öncelikle yerli ve milli üretime daha ciddi, daha yüksek miktarlarda destek vererek KOBİ'lerin ithal ettiği ürünleri yerli ve milli üretmesini teşvik edeceklerini belirten Uzkurt, şunları kaydetti:

"Teknolojinin KOBİ'ler vasıtasıyla tabana yayılmasına dönük birtakım destekler vermeyi planlıyoruz. KOBİ'lerin ölçeğini büyütme ve rekabetçi yapılarını artırmak adına da birtakım destek programları yürütmek istiyoruz. Bunların yanı sıra KOBİ'lerimizin yurt dışı pazarlara açılması için birtakım uluslararasılaşma destekleri ve daha katma değerli üretim yapmalarına dönük olarak teşvik programlarını yürürlüğe koyacağız. KOSGEB olarak bu anlamda 2018 yılı bütçemiz yaklaşık 2 milyar lira ancak geçmiş dönemlere bakıldığında hükümetimiz ihtiyaç dahilinde gerekli olan bütçe artışını yapmış. Bundan sonra da hükümetimizin politikaları doğrultusunda KOBİ'lerimizi güçlü şekilde desteklediğimiz takdirde, uygun görülmesi halinde bu bütçeyi hükümet artıracaktır."

DESTEK PROGRAMI

Yerlilik ve millilik konusunda yakın dönemde "Stratejik Ürün Destek Programı" adı altında bir destek programının çağrısına çıktıklarını anımsatan Uzkurt, bu çalışma kapsamında özellikle ithalatı ihracatından yüksek olan orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki firmaların projelerine destek verdiklerini bildirdi.

Uzkurt, bu kapsamda alım sözleşmesini getiren KOBİ'lere öncelik verdiklerini ifade ederek, ithalatı yapılan ürünlerin Türkiye'de üretilmesi için girişimde bulunan KOBİ'lerin, destek almaları için ürünlerini satacakları firmaları kendilerine yazılı şekilde bildirmelerine önem verdiklerini kaydetti.

"ÇALIŞMA KOBİ'NİN FİNANSMANA ERİŞİMİ KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM"

Cevahir Uzkurt, KOBİ'ler için önümüzdeki süreçte yeni finansman modellerinin olacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada şüphesiz KOSGEB olarak bizim proje bazlı desteklerimizin dışında belli dönemlerde, ihtiyaç duymaları halinde bankalardan kullandıkları kredinin faizini karşılamak yönünde bir finansman yöntemimiz vardı. Yeni dönemde bu modeli tamamen değiştiriyoruz. Yeni dönemde her bir KOBİ'nin, çerçevesini KOSGEB'in belirlediği ölçüde bankadan kredi kullanması halinde bu kredinin faizini biz KOSGEB olarak belli bir puan üzerinden karşılayacağız.

KOBİ'lerimizi, hangi sektörde olduklarına, proje bazlı üretim yapıp yapmadıklarına, yeni girişimci olup olmadıklarına göre belli kategorilere ayırdık. Bu kategorilerde 100 bin liradan 500 bin liraya kadar her bir KOBİ'mizin bir kredi limiti olacak. Bu kredi işletme kredisi, yatırım kredisi, makine teçhizat kredisi olabilir. Bu kredileri bizim çizdiğimiz çerçevede bankalardan kullandıkları takdirde biz hiçbir çağrıya çıkmaksızın yıl içinde KOBİ'miz ne zaman kullanırsa, kredisinin faizini biz banka ile anlaşarak otomatik olarak karşılayacağız. Bundan sonraki dönemde aslında her bir KOBİ'nin KOSGEB'den faizi karşılanmak üzere bir kredi limiti olacak."

YAKIN ZAMANDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Çalışmayı önümüzdeki birkaç ay içinde yürürlüğe koyacaklarını bildiren Uzkurt, şu an mevzuat çalışmalarını bitirmek üzere olduklarını, modelin uygulanması için bankalarla çalıştıklarını anlattı.

Uzkurt, çalışma kapsamında KOSGEB'in, faizi belli bir puan üzerinden karşılayacağını, bu puanın kullanılacak kredinin türüne göre belirleneceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Örneğin, bir firmamız makine teçhizat almak için kredi kullandığında bunun faiz oranını karşılamadaki taban puanımız 6 puansa, 'yerli makine alacağım' dediğinde 4 puan daha ekleyip 10 puan üzerinden faizi karşılayacağız. Bu çalışma, KOBİ'nin finansmana erişimi konusunda önemli bir adım. Ayrıca bizim KOBİ'lerimizi desteklerken bir yandan da yerli üretimi özendirelim şeklinde bir politikamız var."

KOBİ'LERE 5 MİLYON LİRAYA VARAN TEKNOLOJİ DESTEĞİ

KOSGEB Başkanı Uzkurt, yeni dönem yol haritalarından birinin de teknoloji düzeyi yüksek ürünlerin KOBİ'ler tarafından üretilmesi ve bu sayede teknoloji üretiminin tabana yayılması olduğunu, bu kapsamda açıkladıkları KOBİ Teknoyatırım Destek Programı kapsamında 5 milyon liraya kadar KOBİ'lere destek vereceklerini söyledi.

Uzkurt, Ar-Ge'ye ciddi destek verdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ar-Ge projeleri yapılıyor sonunda bir prototip çıkıyor. Ancak bu prototipleri ekonomiye kazandıracak bir uygulamanız yoksa ya da bunların ticarileşmesini sağlamamışsanız o ana kadar yaptığınız yatırımlar bir anlamda atıl kalıyor. Dolayısıyla biz KOSGEB olarak yeni dönemde teknoloji düzeyi yüksek alanlarda KOBİ'lerimizin yaptığı Ar-Ge projelerini üretime ve yatırıma dönüştürmek için bir Yatırım Destek Programı çağrısına çıktık."

"Burada bu teknoloji düzeyi yüksek Ar-Ge projelerinin KOBİ'lerimiz tarafından üretilmesi konusunda 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Temel prensiplerimizden biri burada, bu üretilen teknolojik ürünlerin alıcısını KOBİ'lerin bulması ya da büyük firmaların bu KOBİ'leri bulması halinde eşleşme yapılırsa bu KOBİ'leri öncelikli olarak destekleyeceğiz."