Odalarda değişim rüzgârı

İş dünyasının iki büyük meslek örgütü İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yeni başkanları belli oldu. İTO'da 4 yıl boyunca başkanlık görevini Şekib Avdagiç, İZTO'da ise Mahmut Özgener yürütecek.

AVDAGİÇ yönetimine 7 yeni isim

İTO'nun 81 ayrı mesleğe mensup 261 meclis üyesi, yeni yönetim kurulunu seçmek üzere dün Eminönü Merkez Binası'nda bir araya geldi. Saat 17.00'de sona eren seçim sonuçlarına göre Şekib Avdagiç, 136 yıllık köklü bir geçmişe sahip İTO'nun 24'üncü başkanı oldu. Ancak Avdagiç'in listesindeki isimlerin birçoğu çizik yedi. Meclis Başkanlığı seçimi perşembe günü yapılacak. Öztürk Oran ile Mithat Yümlü yarışacak. Avdagiç başkanlığındaki yönetim kurulunda İsrafil Kuralay, Servet Samsama, İbrahim Doğan Salman, Dursun Topçu, Ahmet Özer, Yakup Köç, Burhan Polat, Levent Taş, Bahadır Yaşık ve Adil Coşkun yer aldı. 10 kişilik yönetim kuruluna 7 yeni isim girdi. Şekib Avdagiç, seçimlerden sonra "Büyümede anahtar rol oynayacak, nokta atışı projelerimiz hazır. Kaybedecek bir saatimiz bile yok" açıklaması yaptı.

İZMİR'DE ÖZGENE R DÖNEM İ BAŞLADI

Ekrem Demirtaş'ın seçime 12 saat kala yarıştan çekilmesinin ardından gözlerin çevrildiği İZTO'da da dün başkanlık seçimi yapıldı. 174 meclis üyesinin oy kullandığı İZTO'da yönetim kurulu başkanlığına Mahmut Özgener getirildi. Tek listeyle gidilen seçimlerde Özgener 151 oy alarak yeni yönetim kurulu başkanı oldu.



BEN DEĞİL BİZ OLACAĞIZ

Mahmut Özgener seçimlerden sonra yaptığı açıklamada İZ TO'da değişim ihtiyacının sandığa yansıdığını belirterek, "İlk işimiz yönetim anlayışını 'Ben' değil 'Biz' mantığıyla değiştirmek. Değişimi pazartesi gününden itibaren görecekler. Bugüne kadar yaptıklarından dolayı eski başkan Ekrem Demirtaş'a teşekkür ediyorum. Duygusal bir gün oldu benim için" dedi. Özgener'in yönetim kurulunda Eyüp Cemal Elmasoğlu, Ali Osman Öğmen, Abdullah Salkım, İsmail Kahraman, Serdar Gökhan Arıkan, Şenol Aslanoğlu, Mehmet Şahin Çakan, Mert Pala, Oğuz Özkardeş, Emre Kızılgüneşler yer aldı.



ATO'DA İLK TUR BİTTİ

Ankara Ticaret Odası'nda dün seçimlerin ilk maratonu yapıldı. 67 meslek grubunda, 248'i komite, 181'i meclis üyesi toplam 429 asıl üye ve yedeklerinin seçimi için 140 sandıkta oy kullandı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Boya Satıcıları ve İmalatçıları Meslek Komitesi'nde oyunu kullandı. Baran, ATO'nun tarihi günlerinden birini yaşadığını ve üyelerin şeffaf bir ortamda oylarını kullandığını belirterek, "Seçimlere büyük bir ilgi var" dedi.