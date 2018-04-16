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av yasağı başladı! derya kuzuları tezgahta yerini aldı...

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 10:28
Denizlerde av yasağı başladı! Son derya kuzuları tezgahta yerini aldı...

TEZGAHLARDA FİYATLAR DİBE VURDU

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde av yasağına rağmen tezgahlarda balık çeşitliliği sürüyor. 15 Nisan'dan itibaren Türkiye denizlerinde büyük ebatta motorlar ve gırgırlar için başlayan av yasağının ardından balık tezgahlarında fiyatlar adeta dip yaptı.

Bandırma Balık Hali'nde esnaflık yapan Cem Tecimen, vatandaşların başlayan balık yasağını sanki balık hiç avlanmayacakmış gibi anlamaması gerektiğini ifade ederek, "Balık avlanması sadece büyük ebat motor ve gırgırlar için. Olta balıkçılığı, amatör balıkçılık devam ediyor" dedi

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Denizlerde av yasağı başladı! Son derya kuzuları tezgahta yerini aldı...
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