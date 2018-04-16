Vodafone’dan Van’a 10 milyonluk çağrı

Vodafone, ülke genelindeki 11'inci çağrı merkezini Van'da hizmete açtı. 10 milyon TL'lik yatırımla açılan Vodafone Van Çağrı Merkezi, bölge ve Türkiye geneline hizmet verecek. Yaklaşık 380 gencin görev yaptığı ve istihdamın yüzde 64'ünü kadınların oluşturduğu Vodafone Van Çağrı Merkezi, bölgede yaşayan genç nüfusun kariyer ve gelecek hedeflerini hayata geçirmesine de destek olacak. Vodafone Van Çağrı Merkezi'nin açılışına katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Özellikle hizmet sektörü, kadınlarımızın ekonomiye kazandırılması için bir fırsattır. Sadece İstanbul, Ankara ve birkaç bilindik sanayii şehrimiz üzerinden bir gelişme sağlıklı değil; sürdürülebilir değildir. Sadece birkaç il üzerinden kalkınma olmaz. Van geliştikçe, doğu geliştikçe, Türkiye gelişecektir. Türkiye'nin tam anlamıyla kalkınması ancak Van'ın, Ağrı'nın, Hakkâri'nin, Muş'un; tüm illerimizin kalkınmasıyla olur" diye konuştu. Türkiye'nin dört bir yanında 20 milyar TL'yi aşkın yatırım yaptıklarını belirten Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ise "Bu merkezle birlikte çağrı merkezleri toplam yatırımımız 900 milyon TL oldu" dedi.

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