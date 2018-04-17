Her yıl bir Van Gölü kurtulacak

Dünya genelinde denim giyime olan talebin artmasıyla 2017'de denim kumaş üretimi 6 milyar metrenin üzerine çıktı. Bu üretimde, 3 milyon ton kumaş ipliği boyanırken, yıllık ortalama 40 bin ton İndigo boya ve 240 bin ton siyah sülfür boya olarak gerçekleşiyor. Bu büyük tablonun arkasının birçok çevre problemi sebebiyle oldukça sıkıntılı olduğunu ifade eden MKS DEVO Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Şengün, "1 kg kumaşın boyama sürecinde 60 litre atık su
ortaya çıkıyor" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Sadece 240 bin tonluk siyah sülfür boyanın üretilmesinde açığa çıkan atık su miktarı ise 15 milyon metreküp, yani bu her sene neredeyse bir Van Gölü
'nün kaybedilmesi demek. Büyük giyim markaları ise çevre sorunlarına sebep olmakla birlikte bu sorunları tüketiciye anlatmakta zorluk çekiyor." YAPILACAK ÇOK İŞ VAR
Şirketin, Kahramanmaraş'ta Matesa ve Kipaş gibi üreticilerle aylık 5 milyon metre denim kumaşının ekolojik olarak üretilmesi için 2017'de başlayan saha çalışmaları devam ediyor. Türkiye'de kurulu en büyük denim yatırımlarından birini 2018'de tamamlayacak olan Şirikçioğlu Mensucat ile de ekolojik üretim için yeni bir projeye başlayacaklarını kaydeden Şengün, "2018 yılında, Türkiye'nin toplam kot kumaşı üretiminin 650 milyon metre olacağı düşünülürse yapılacak daha çok iş var" dedi. BOYA ATIKSIZ EKOLOJİK ÜRETİM
MKS DEVO'nun çevreci boyası sayesinde hiçbir boyanın çevreye atılmadığını belirten Şengün, "Türkiye'nin burada çıkış noktası da bu kumaşın üretiminde çıkan şeyin artık doğayı kirletmediği ve bunun Türkiye için toptan bir dönüşüm haline gelebilecek olması. Fabrikaların atık sularının bugün renkli olması çok sınırlanamıyor. Yoksa üretim yapılamıyor. Ancak bugün gelinen noktada MKS DEVO, tüm denim üretiminin boya atığı olmadan yapılabilmesini mümkün kılıyor" dedi. MARKALAR TÜRKİYE'YE GELiYOR
Çevre kirliliğine, kaynakların tükenmesini düşünmek için geç kalınmak üzere olunduğu belirten Şengün, " Bu tek bir ülkenin değil tüm dünyanın yaşadığı bir problem. Günümüzde çevre bilinci, ülkelerin gelişmişliğinin tanımında önemli. Türkiye, G20'nin as oyuncusu olarak bir dönüşüm hikâyesini topyekûn denim sektörü için gerçekleştirebilirse büyük markaların da Türkiye'ye daha çok sipariş ile gelmeleri sağlanacak" ifadelerini kullandı.