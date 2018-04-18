Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? - 18 Nisan Gram ve çeyrek altın fiyatında son durum!

Vatandaşların altın fiyatları konusunda yaptığı araştırmalara yanıt vermek ve güncel altın fiyatları konusunda uzman yorumlarını öğrenmek isteyen ilgili bireyler için en doğru altın fiyatlarını sizler için derledik. Bilindiği gibi toplumsal hafıza, alışkanlıklar ve örfler kültürü oluşturur. Ülkemizin kültüründe de altının yeri oldukça değerlidir. Sosyal çevre arasında düğünlerde, nişanlarda altın en çok hediye edilen nesne olduğu için altın fiyatları da bir o kadar önemlidir. Ayrıca yatırım için de altın, diğer yatırım fonlarından daha çok tercih edilir. 18 Nisan altın fiyatları ne kadar? İşte en güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın bilindiği gibi çeyrek altınla birlikte en çok tercih edilen altın çeşitleri arasında yer almaktadır. Gram altın haftanın üçüncü iş günü olan 18 Nisan Çarşamba günü 177,01 TL'den alınırken, 177.04 TL'den satılıyor. Gram altın fiyatları düne göre %0.30 azaldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın vatandaşlarımızın en çok talep gösterdiği altın türleri arasındadır. Küçük altın olarak da bilinen çeyrek altın fiyatları en çok araştırılan konular arasında yer alır. Çeyrek altın bugün 282,87 TL'den alınırken, 289,26 TL'den satılıyor. Çeyrek altın fiyatlarında düne göre %0.76'lık bir düşüş söz konusu.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın bugün yani 18 Nisan Çarşamba günü 563,97 TL'den alınırken, 578,53 TL'den satılıyor. Yarım altın fiyatlarında düne göre %0.76'lık bir düşüş gözleniyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın; gram altın ve çeyrek altının tersine fiyatı artan altın türlerinden. Tam altın bugün 1.051,77 TL'den alınırken, 1.077,95 TL'den satılıyor. Tam altın fiyatlarında düne göre %0.76'lık bir artış söz konusu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım konusunda yüksek hacimli birikim yapan vatandaşların tercih ettiği altın türleri arasında Cumhuriyet altını yer alır. Cumhuriyet altını bugün 1.171,00 TL'den alınırken, 1.183,00 TL'den satılmaktadır.