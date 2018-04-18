Erken seçim açıklamasından sonra piyasalardan ilk tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüşmesi sonrası yaptığı basın açıklamasında 24 Haziran'da erken seçime gidileceğini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklaması ile piyasalar hareketlendi ve borsa hızla yükselişe geçerek 110 bin seviyesinin üzerini gördü.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından piyasalarda sert hareketlilik yaşanmaya başladı. Saat 15:58 itibariyle TL karşısında 4,0910 seviyesinde bulunan dolar, açıklamanın ardından 4,0476 düzeyinde geriledi. Euro aynı dakikalarda 5,0695 seviyesinden 5,0134 düzeyine indi. Şu sıralarda dolar TL karşısında 4,0476, euro ise 5,0134 düzeyinden işlem görüyor.

Açıklama öncesinde 108 bin 50 puandan işlem gören Borsa İstanbul 100 Endeksi ise şu sıralarda 110 bin 203 puana ulaştı.

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