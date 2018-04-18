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Hükümetten le ilgili açıklama

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü hakkında merak edilenleri açıkladı. Ozlu, yerli otomobilde devlet ortaklığının söz konusu olmadığını konsorsiyumla bir sözleşme imzalanacağını ve bu yolla devlet desteğinin çerçevesinin belirleneceğini söyledi. Özlü, yerli otomobilin nerede üretileceğinin de 1 yıl sonra belirleneceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:21 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 11:37
Hükümetten yerli otomobille ilgili açıklama

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

"Bakanlığınızın yürüttüğü çok önemli projeler var ve bunlardan biri de . Çalışmalarda ne aşamadayız, konsorsiyumun üst yenetici belirlediği haberleri var, son durum nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Konsorsiyum uyumlu bir çalışma yürütüyor, teknik ve mali analizde işin sonuna gelindi. Yaklaşık 2.5 milyar euroluk yatırım öngörülüyor. 5 ana yüklenici yüzde 30 kendi sermayeleri yüzde 70 de kredi kullanacaklar. Burada devletin ortaklığı söz konusu değil. Şirketler kendileri ortaklık oluşturacaklar.

ORTAK GİRİŞİM KURULU DEVLETLE SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Son alınan kararla, ortak girişim kurulu devletle bir sözleşme imzalayacak ve bu sözleşmede devlet desteklerinin çerçevesi belli olacak. Araştırma geliştirme faaliyetlerinde destekle ilgili bir çalışmamız var. Sonuç olarak diyebiliriz ki, konsorsiyum içerisinde devlet olmayacak ancak yapılacak sözleşmede devlet desteğinin tanımı yer alacak.

(Üretim yeri, modeli, takvim konusunda değişiklik var mı? Her yerden talep var, son olarak 'den geldi) Toplam 22 ilden talep var, şu anda yer seçimi konusu gündemde değil, 1 yıl sonra gündeme gelecek. Şirketleşmeyi tamamlamayı, tasarımlara başlamayı ve 5 modelle piyasaya girmeyi hedefliyoruz. 2019 tasarım tamamlama, 2021 seri üreitm ve piyasaa girme yılları olacak, burada hedefler aynı..."

Bakan Özlü, 2018'in ilk çeyreğinde ortaya konan ekonomik performansla ilgili de konuştu.

"İlk çeyrekte ortaya çıkan durum geçen seneki performansın devam edeceğini gösteriyor" diyen Özlü, şunları söyledi:

"Bunun en büyük ispati sanayimizdeki büyüme rakamlarıdır. Her zaman büyümenin lokomotifi sanayi olmuştur ve bu yıl da sanayideki büyüme ortalama büyümenin üzerinde olacak. Orta vadeli planda öngörülen büyümenin üzerinde bir büyüme öngörüyoruz."

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Hükümetten yerli otomobille ilgili açıklama
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