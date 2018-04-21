24 Haziran’ın ekonomi ajandası hazır

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Haziran olarak açıklanan seçim
tarihi bahar havası yaratırken gözler iki aylık ekonomi ajandasına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, ekonomi yönetimine reformların seçim olmayacakmış gibi devam etmesi talimatı verirken, mega projeler kesintisiz sürecek, büyüme ivmesi yukarı taşınacak, reel sektöre finansman desteği artacak, enflasyon
ve faizlerin aşağı çekilmesi için yeni mali tedbirler devreye girecek. 80 milyonu kucaklayan sosyal politikalar devam edecek. Kredi Garanti Fonu uygulaması güçlenerek devam edecek. Orta Vadeli Program
'daki (OVP
) hedefler, reform programları yürürlükte olacak. Popülist yaklaşımlara izin verilmeyecek. KESİNTİ OLMAYACAK
"Türkiye
tarihinde ilk kez bir seçim yılı kaybedilmeyecek" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem,"Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı. Hiç seçim olmayacakmış gibi yola devam edilecek. Reformlar, büyük projeler, yatırımlar kesintisiz sürecek. OVP'nin üzerinde büyüme gerçekleşecek" dedi. Sanayi, ihracat desteklerinin güçlenerek devam edeceğini vurgulayan Ertem, "Öncü göstergeler ilk çeyrekte yüzde 7 büyüme olacağını gösteriyor. Enflasyon beklentisi konusunda seçime giderken kimse endişe etmesin" değerlendirmesini yaptı. 10 BAŞLIKTA YENİ EKONOMİ
Sinerji yaratacak, lider vizyonu sahaya yansıyacak.
Reformların önü açılacak, finans sektörü güçlenecek.
Mega projeler hızlanacak.
İş dünyasının önü açılacak.
Geleceğe yönelik güçlü bir sinyal olacak.
Türkiye dünya ticaretinde etkin bir aktör olacak.
Refah seviyesi yükselecek ve tabana yayılacak.
Yabancı yatırımcıların Türkiye algısı güçlenecek.
Koalisyon dönemlerindeki krizler son bulacak.
İcra kuvveti yukarı çekildiği için sorunlar hızlı çözülecek.