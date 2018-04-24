Çinli tekstilcilerden Türkiye ziyareti

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası'ndan (TTSİS) yapılan açıklamaya göre, küresel tekstil ve hazır giyim sanayi ve ticaretinde en büyük paya sahip olan Çin'i ulusal seviyede en üst düzeyde temsil eden CNTAC'ın başkanı Ruizhe Sun, başkan yardımcıları, üye sanayi birlikleri temsilcileri ve üye sanayicilerden oluşan 42 kişilik bir heyetle İsviçre ve Mısır ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye gelecek.

TTSİS Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Kayhan'ın davetiyle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında 26 Nisan'da "Türkiye-Çin Tekstil Diyaloğu" toplantısı yapılacak. Toplantıda, Çin heyetinin yanı sıra Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim sanayisinde öncü olan İTHİB, İHKİB, TGSD, TOBB gibi kurumların üst düzey yöneticileri de yer alacak.