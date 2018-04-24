Milli maçların yeni adresi Sakarya olsun

LEVENT TÜZEMEN Stratejik maçları Sakarya'da yapalım
FIFA
ve UEFA'ya sesleniyorum: "Türkiye olarak yeni yapılan statlarımız ile tüm futbol organizasyonlarını üstlenecek kalite ve kapasiteye sahibiz." Futboldan gelen ve sporun her dalıyla yakından ilgilenen, desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde dökülmüş stadlardan kurtulup konforlu statlara hızla sahip olmaya devam ediyoruz. Futbolcu fabrikası Sakarya'nın yeni stadını bizzat gördüm.. Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ arasında yapılan protokol gereği 125 dönüm arazi üzerine yapılan 28 bin 142 kişilik "Yeni Sakarya Atatürk" stadında maç izlemek keyifli olur. Sakarya'nın yeni stadı tribünlerin sahaya yakınlığıyla, akustik yapısıyla rakip takımlar için kabus olur. Stratejik Milli maç
ları Sakarya'da oynamak rakip üzerinde baskı yaratır. KEREM ALKİN 'Yenilikçilik' becerisiyle ödüllendirilmeli
1999
depremleri sonrası, adeta Zümrüdü Anka Kuşu gibi küllerinden doğmuş bir kentimiz olan Sakarya, Büyükşehir Belediyesi'nin kararlı ve proaktif tutumuyla, yaşanabilirlik boyutunda pozitif enerji veren, proaktif bir kent yapısı, kent iklimi oluşturmayı başarmış. İlin bu başarısı, küresel rekabet kriterleri açısından, 2009'da 81 ilimiz içerisinde 16. sırada yer alan Sakarya'yı ilk 10'a taşımış durumda. Sanayileşmede ortaya koyduğu performans, Sakarya'yı yenilikçilik alanlarında, 81 il içerisinde, çekim merkezi olarak 9. sıraya taşımış durumda. Sakarya'nın bu performansı, kentin, ilin geleceğe dönük projelerinin desteklenmesini de gerektiriyor. Oysa, merkezi yönetim bütçesinden yerel yönetimlere sağlayan vergi aktarımı açısından, Sakarya'nın ihracat performansı ve vergi iadesi, Sakarya'nın performansıyla ilgili ters orantılı bir haksızlığa dönüşmüş durumda. ŞELALE KADAK Vergi sorunu çözülürse lig atlar
Türkiye'nin
İller Arası Rekabet Endeksi'nde 10'uncu sırada yer alan Sakarya, bir yandan üretim, ihracat ve istihdamda öne çıkarken, diğer yandan da doğaya saygılı mimarisiyle en yaşanılır kentler arasında başı zorluyor. Sakarya, Toyota'nın iki yıldır dünyaya ihraç ettiği elektrikli otomobilin üretimine de ev sahipliği yapıyor. Tek sorun var, o da vergi iadesi nedeniyle yaşadığı vergi geliri kaybı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu
, bu sorun çözüldüğü anda Sakarya'nın lig atlayacağı görüşünde. OSMAN ALTINI ŞIK Kardeşlik kenti Sakarya...
SABAH
Gazetesi 'İl buluşmaları' kapsamında 7'nci durağımız Sakarya'dayız... 19 yıl önce 'Orda kimse var mı?' seslerinin yükseldiği kent küllerinden yeniden doğmuş. Birinci derece deprem bölgesi olan Sakarya'da modern ve çağdaş dönüşüm yaşamış. Dengeli ve kurallı büyümüş. Kimlikli, karakterli ve vizyonel bir kent Sakarya... Samimi, içten ve cömert insanların yaşadığı coğrafya... Doğa, tarih, kültür, eğitim ve sanayi ile büyüme trendini sürdürüyor. ŞENGÜL BALIKSIR Yatay yaşamak mümkün
Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Çoloğlu, 99 Marmara depreminde Sakarya'nın ve o dönemde belediye başkanı olduğu Serdivan'ın durumunu anlatırken, "Tam bir enkazdı" ifadesini kullandı. 17 Ağustos depreminde, resmi kayıtlara göre 3 bin 800 kişi hayatını kaybetmiş, 5 binin üzerinde insan yaralanmış. Sakarya ili sınırları içinde 82 bin konut ve işyeri çeşitli düzeylerde hasar görmüş. Aradan geçen 19 yıl... Sakarya müthiş bir hızla gelişmiş. Üç katlı evler, yeşil alanlar, geniş yollar, müthiş bir coğrafya, sosyal alanlar, halkla bütünleşen sosyal hizmetler ve konumu Sakarya'yı bir yıldız gibi parlatıyor. İLKER GEZİCİ Şehirleşmede örnek oluşturuyor
Cumhurbaşkanımızın
desteklediği yatay şehirciliğin en iddialısı Sakarya. Şehirde 3 kattan fazla yüksek yapılaşmaya izin verilmiyor. İmar planıyla örnek teşkil eden Sakarya, tam bir su şehri. Biz İstanbul'da damacanalardaki suyun temiz olup olmadığına kafa yorarken, onlar su meselesini büyük bir arıtma planıyla çözmüşler. Öyle ki şehrin suyunun damacanalardaki sulardan daha temiz olduğunu iddia ediyorlar. Düzenli şehirciliğinin yanı sıra kadınların, çocukların ve yaşlıların ücretsiz yararlandığı sertifikalı eğitim desteği verilen Sosyal Gelişim
Merkezi de hem işleyiş hem de mimari yapısıyla öne çıkıyor. İDİL ÇİMRİN Adeta Göçmen lezzetlerinin mozaiği
Beni
en çok etkileyen Sakarya'nin modern ve vizyoner yeni yüzüydü. Son trendleri yakından takip eden, Sakarya hizmet sektörü gidip görülmeye değer nitelikte. Balkabağından yapılacabilecek envai çeşitte yeneklerin yanı sıra, kent ile özdeşleşmiş Islama köfte, dartılı keşkek gibi birçok lezzeti bünyesinde barındırıyor. GÜLER IŞIK ÜZEN Küllerinden doğan şehir
Sakarya, ormanları, yemyeşil doğası, gölleri, nehirleri, yaylaları, kaplıcaları ve mimarisiyle insanı büyülüyor. 1999 depreminde adeta yerle bir olan Sakarya, küllerinden yeniden doğmuş. Depremde büyük hasar alan binaların yerine üç katlı villa tipi evler yapılmış. Sakarya Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu da şehirde yarattıkları yatay mimariyle övünüyor ve "Şehir 18 yıl önce yerle bir oldu. Çok katlı binalara geçit verilmiyor" diyor. HALAY MURATHAN Yeşilin binbir tonu
İl
buluşmaları kapsamında, bulunduğu konum nedeniyle ulaşım yollarının kesişimine konumlanan Sakarya'daydık bu hafta. Toprakla ve yeşille iç içe olabildiğiniz, şehrin merkezinde bile nefes almak için park ve mesire alanları bulabildiğiniz bir kent burası. Şehrin dikkat çeken özelliği depremin ardından getirilen kat sınırlamasıyla uygulanan yatay mimari. 16 ilçesi bulunan ve kuzeyde Karadeniz'e komşu olan bu şehir hafta sonları şehirden fazla uzaklaşmadan huzurlu vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası. Sapanca Gölü
ise şehrin incisi. Kısaca yeşili, gölleri, nehirleri, sanayisi ve turizmi ile Sakarya ülkemizin parlayan şehirlerinden.