Sosyal gelişimin merkezi

Sakarya
il buluşması kapsamında seyahatimizin ikinci gününde Sosyal Gelişim
Merkezi'ni ziyaret etme şansı bulduk. Şehir merkezinde yer alan bu birim 5 bin 500 metrekare bir alanda kendine yer bulmuş. 2014'te kuruluşu gerçekleşmiş bu merkez aynı zamanda eski terminalin olduğu yerde, bu yüzden ulaşım sorunu yaşanmıyor. Adapazarı sınırları içerisinde, ortasında yemyeşil bir yaşam alanı da barındırıyor. İçerde her yaştan insana sınırsız eğitim imkânı sağlanmış durumda. Engelliler, yaşlılar, çocuklar, kadınlar, gençler ve aileler için birçok hizmet bu merkezden yürütülüyor. 3 BİN ÇOCUK FAYDALANDI
Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın destek verdiği bu projeyi ziyaretim sırasında Sosyal Hizmetler
Daire Başkanı Davut Yüce bize eşlik etti. Atölye sınıflarını ve dersliklerini ziyaret ettik. 6-14 yaş arasındaki çocukların yemek yaptığı bir atölye sınıfı bizi ilk karşılayanlardandı. Yaklaşık 15 çocuk bellerinde önlükle hem öğreniyor hem eğleniyor. Çocuklara besleyici yiyecekler hazırlamaları için eğitim verilirken, bilinçli tüketim, sofra adabı gibi konularda bilgi sahibi olmaları amaçlanıyor. Çeşitli yarışma ve turnuvalarla çocukların motivasyonu oldukça üst seviyede tutuluyor. Drama derslerinden takı kurslarına kadar aklınıza gelebilecek her alanda eğitim verilirken çocuklar kendi okullarından da geri kalmıyor. Çocukların en verimli zamanı verimli geçirebilmelerine özen gösteriliyor. Sabah burada kulüp ve etkinliklere katılıp, öğleden sonra okulda eğitimlerine devam edebiliyorlar. Çocukların küçük yaşta iletişim ve kendini ifade edebilmelerine olumlu katkıda bulunan bu kulüplerden bugüne kadar 3 bine yakın çocuk faydalandı.
Merkezde her yaştan insan eğitim alma imkânı buluyor. Çocuk kulüpleri dışında aile danışma birimi, yaşlı hizmet birimi bulunurken, engelli hizmetleri de veriliyor. Eşlerin evlilik boyunca yaşadıkları iletişim problemleri ve buna getirilecek çözümler de ele alınıyor. Evlenecek çiftlere koruyucu ve güvenilir iletişimle ilgili eğitimler veriliyor. Herkesin birbirini görebileceği şekilde düzenlenmiş dersliklerde kişilerin kendini ifade etme olanağı var elbette. Bu da rahat ve güvenilir bir eğitim ortamını beraberinde getiriyor. Bugüne kadar bu seminerlerden bin 500 kişi faydalandı. SEVGİYE ENGEL YOK
İki katlı mimarisiyle eğitim alan kişilerin ferahlığı için binada tavanlar oldukça yüksek inşa edilmiş. Sınıflar da ortalama 15 kişi eğitim alıyor. Engelli öğrencilerin okuma yazma kursu aldığı bir sınıf bir sonraki durağımız oluyor. Hocaların yönlendirmeleriyle öğrenciler takım ruhuyla çalışırken bir yandan da samimi bir ortam söz konusu. Öğrenciler biz sınıfa girer girmez güler yüzlü ve cana yakın bir şekilde bizi karşıladılar. Defterlerine yazdıkları cümleleri gösterip bizimle tanıştılar. Engelliler zorunlu ilköğretim çağı dışında kalıyorlar. Ama bu merkez sayesinde hem öğrenim ihtiyaçları karşılanıyor hem de yaşam becerilerini geliştiriyorlar. Bunun dışında, resim, ahşap boyama, takı tasarım, nikah şekeri yapımı, halk oyunları ve ritim kursları gibi eğitimleri alabiliyorlar. Bir sonraki durağımız takı tasarım dersliğinde, öğrencilerin bugüne kadar yaptığı çalışmaları görme şansımız oldu. Geleceğe dair umut verici işler yaptıklarını söyleyebilirim. Daha sonrasında yapılan sergilerde bu çalışmalar görücüye çıkıyor. Öğrencilerin motivasyon kaynaklarından bir tanesi de bu.
Merkezde alanında uzman eğitmenlerin konuşma yaptığı konferans salonları bulunuyor. Aile içi iletişim ve evlilik üzerine düzenlenen konferanslardan bugüne kadar 23 bin kişi faydalanmış. Akademisyen konukların konuşma yaptığı bu eğitimlerde genel olarak aile huzurunun önemi vurgulanıyor. İNSAN ODAKLI EĞİTİM
"İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir" anlayışıyla yola çıkan Sosyal Gelişim Merkezi'yle Sakarya Belediyesi şehirde ihtiyaç sahibi tüm insanlara kucak açıyor. Yaşlı, engelli, genç, çocuk demeden her türlü olanağı sunmaktan çekinmeyen Sakarya Belediyesi gelecek dönemde de insan odaklı anlayışıyla yola devam etmeyi hedefliyor. Vatandaş memnuniyetinin esas alındığı projelerle şehir halkının elinden tutuyor.