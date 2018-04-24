Vicdanlı teknoloji engelleri aşıyor

Türkiye
'nin genç şirketlerinden Poi Labs
, teknolojide yeni trendler yaratarak global başarılara imza atıyor. Vicdanlı teknolojiler ve sosyal inovasyon alanlarına farklı bir yaklaşım getiren Young Guru Academy'den (YGA) çıkan Poi Labs'ın özellikle görme engelliler için geliştirdiği çözümler yaygın bir kullanım alanı buldu. Hayal Ortağım uygulamasının Yol Arkadaşım özelliği sayesinde görme engelliler, alışveriş merkezlerinde (AVM
) sesli navigasyon alarak rahatlıkla alışveriş yapabiliyor. ENGELLİLERE EŞLİK EDİYOR
Beacon teknolojileri ile çalışan Poi Labs'in 28 AVM'ye yerleştirdiği 'Beacon'lar görme engellilere adım adım eşlik ediyor. Söz konusu hizmet bazı müzelerde de kullanılıyor. Kapalı alanlarda bu hizmeti verebilmek için kişinin mikro ölçekte (mağazanın tam önündeyken) konumunu belirlemek gerektiğini söyleyen Poi Labs İş Geliştirme Direktörü Ertan Sabah, şu bilgileri verdi: "GPS ile bu verimi almak çok zor. Bu nedenle Beacon teknolojisini kullanıyoruz. 2014'ten beri Beacon cihazlarını kendimiz üretiyoruz. Şirketimizin çıkış noktasında görme engelliler var. Yol haritamızı da vicdanlı teknolojilere göre dizayn ettik." FARKLI ALANLARA AÇILDI
Vicdanlı teknoloji çalışmalarının kendilerine farklı fırsatlar sunduğunu belirten Sabah, şöyle devam etti: "Bu teknolojileri farklı sektörlerde kullanıp farklı çözümler sunabiliriz diye düşündük. Bu kapsamda HOPİ
ile çalışmaya başladık. HOPİ'de alışverişe dair çok sayıda veri aynı zamanda üreticisi de olduğumuz Beacon cihazları ve teknolojisiyle işleniyor." SANAYİDE DE KULLANILACAK
POI
Labs'ın kapalı alanlarda sağladığı çözümler sanayicilerin de dikkatini çekti. Üretim süreçlerinin izlenerek verimliliğin artırılması konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Ertan Sabah, "TÜBİ- TAK projesi alarak bu alanda çalıştık. 2018'deki motivasyonumuz bu alanda olacak. Personel takibinden ürün dağılımına kadar birçok farklı alanda bu hizmeti vereceğiz" dedi. 5.500 ATM'DE KULLANILIYOR
POI
Labs'ın bankacılık sektörü için geliştirdiği bir ürün de ATM
cihazlarında kullanılmaya başlandı. İş Bankası
'na ait 5 bin 500 ATM'de hiçbir dokunma ve kart işlemi olmadan para çekme
işlemi gerçekleştirilebiliyor. İşcep üzerinden Bluetooth ile para çekmeyi seçip telefonu ATM cihazına yaklaştırmanız ile para çekme işlemi başlıyor. KOBİ TURU YERLİ MARKALARA FRANCHİSE TALEBİ ARTTI
Damak tadına uygun ürünler hazırlanması ve buna uygun bir hizmet anlayışının geliştirilmesi gibi nedenlerle son yıllarda yerli cafe-restoran zincirlerinin şube sayıları gittikçe çoğalıyor. Yerli markalara franchise talebinin her geçen gün artış gösterdiğini söyleyen Demlik İcra Kurulu Başkanı Mustafa Namlı, "Türkiye yeme - içme sektörünü uzun yıllardır yabancı menşeili markalar domine ediyordu. En fazla franchise talebini de onlar alıyordu. Bugün taleplere baktığımızda yabancı markalara franchise talebinin azaldığını yerli markaların ise atağa geçtiğini söyleyebilirim" dedi. ?CİSCO İNOVASYON MERKEZİ AÇILDI
Cisco,
İTÜ Teknokent Arı 3'te dünyadaki 10'uncu inovasyon merkezini açtı. Girişimci firmalarla birlikte dünya markaları çıkarmayı hedeflediklerini belirten Cisco Türkiye Genel Müdürü Cenk Kıvılcım, Türkiye'nin 2023 hedeflerini gerçekleştirebilmesi için dijital stratejiye odaklanması gerektiğini söyledi. Kıvılcım, "Türkiye'de şehirlerin her şeyin interneti ile önümüzdeki 10 yılda toplam 192 milyar dolarlık değer yaratma potansiyeli bulunuyor" dedi.