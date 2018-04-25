KDV oranı indirilsin faiz vergiden düşsün

Artan faiz
oranları nedeniyle son dönemde kan kaybeden konut satışlarına doping etkisi yapacak pakette sona gelindi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın kapısını çalan inşaat sektörünün temsilcileri bakandan özellikle ofis, dükkan ve apartlarda KDV
'nin yüzde 18'den 8'e indirilmesi, konutta tek KDV uygulamasına geçilmesi, alım-satım vergilerinin düşürülmesi, konut kredisi faizlerinin gelir vergisi matrahından indirilmesi ve Eximbank'tan kredi desteği talebinde bulundu. MAYISTA GELİYOR
Mayıs ayının ilk haftasında çıkması beklenen paketin, sektöre can suyu olacağı belirtiliyor. Bir-iki aylık desteklerin yeterli olmadığını söyleyen sektör temsilcileri, "Bu desteğin en az yılsonuna kadar sürmesi gerekiyor. Böylece gayrimenkul sektörü rahat nefes alır" dedi. KONUTDER Başkanı Altan Elmas, rafa kaldırılan
devreden KDV alacaklarının tekrar gündeme gelmesi gerektiğinin altını çizdi. Elmas, "KDV alacaklı sektörler içinde en büyük rakam 47 milyar lirayla inşaat sektörünün üzerinde. Bu yükün sektör üzerinden alınıp, yayılması lazım" dedi. 2017'Yİ GEÇERİZ
Konut satışlarının zayıfladığı şu dönemlerde sektörün desteğe ihtiyaç duyduğunun altını çizen Elmas, alım-satım vergilerinin özellikle birinci el konut piyasasında yüzde 2'den 0.5'e düşürülmesini talep ettiklerini belirtti. Elmas, "Talepler doğrultusunda düzenlemeler yapılırsa yılı 2017'in üzerinde kapatırız" diye konuştu. GEÇEN YIL DÜZENLEME YAPILMIŞTI Geçen
yılın başında tapu harçlarında 30 Eylül'e kadar indirim yapılırken, kat karşılığı hasılat paylaşımı inşaat sözleşmelerinde damga vergisi oranı da sıfırlanmıştı. Ayrıca konutta yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 8'e indirilmişti. Bu talepler, piyasalardan gelen istek üzerine eylül ayına kadar uzatılmıştı. 300 BİN DOLARLIK VATANDAŞLIK
Dap
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz
, geçen yıl KDV, tapu harcı ve damga vergisinde yapılan indirimlerle satışların arttığını belirterek, "Yapılan düzenlemeler alım gücü düşük olan tüketiciyi alıma teşvik eder. Sektörümüz de ivme kazanır" dedi. Yılmaz, yabancıya vatandaşlık için 1 milyon dolardan 300 bin dolara indirilmesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yılmaz, "Bu rakam yukarıda tutulması bize hiç bir şey kazandırmıyor" dedi. ÇAKILI KDV ÇÖZÜLMELİ
İNDER
Başkanı Nazmi Durbakayım
, "Öncelikle KDV geri ödemelerinin yapılmasını talep ediyoruz. Sektörün ciddi bir 'çakılı KDV'si var. Bankalar
bireysel konut kredisi vermeye yanaşmıyor. Birtakım firmalar da bu yüzden senetle satış yapıyor. Eğer KDV alacaklarından firmalara ödeme yapılırsa, seçim öncesi büyük jest olur. Hem inşaat sektörü rahatlar hem de satışlarda ciddi hareket yaşanır" dedi. TEŞVİK İÇ TALEBİ ARTIRIR GYODER
Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin, "Faizlerin makul seviyeye inmesi gerekiyor. Sektör olarak yüksek faizden direkt etkileniyoruz. Konut satışları da durgunlaşıyor. Bizde sektörün öncü temsilcileri olarak faizlerin gelir ve vergi matrahından indirilmesini talep ettik" dedi. Yetgin, "KDV ve tapu harçlarındaki indirimler konut satışlarında ciddi bir hareketlilik yaşatmıştı. Benzer teşvikler iç talebi artıracak" dedi.