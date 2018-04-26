Yıldızlar’dan 2 milyarlık yatırım

Türkiye'nin ithalatını azaltmak için başlatılan seferberliğe Yıldızlar Yatırım Holding
de katıldı. Toplam yatırım değeri 500 milyon dolar olan 300 bin metrekarelik alanda Türkiye'nin yeni Erdemir'ini inşa etmeye başlayan Yıldızlar Yatırım Holding, tesisin ilk etabını bitirdi. 750 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak olan fabrika, yassı mamulü haddeleme, asitleme ve galvanizleme işlemlerini gerçekleştiriyor. İLK FAZI TAMAMLANDI
Yatırımın ilk fazını bitirdiklerini ve üretime başlayacaklarını belirten Yıldızlar Yatırım Holding İcra Kurulu Başkanı Hakkı Yıldız, "Türkiye'nin Erdemir'den sonraki en büyük 'cold complex' tesisi olarak adlandırılan entegre tesisini kurduk. Yassı mamulü alıyoruz haddeliyoruz, asitliyoruz, galvenizliyoruz ve boyuyoruz. Bunları otomobil endüstrisi için yapıyoruz. Şimdilik otomobilin iç aksamı kapı içi bariyerler gibi konsantre olacağız, teknik kabiliyetimiz otomobilin dış kabuğunu da yapabilecek özellikte. Ancak bu bizim ikinci faz projemiz" dedi.
Türkiye'nin beyaz eşyada önemli bir üretici olduğunu ancak hammaddesini dışarıdan almak zorunda olduğunu söyleyen Yıldız, "Ülkemizdeki beyaz eşya sektörünün bu alanda toplam ithalatı 800-900 milyon dolara ulaşıyor. Bizim üretimimiz bu ihtiyacın önemli bir kısmını karşılar" diye konuştu.
Tesisin Kocaeli
'nde olduğunu vurgulayan Hakkı Yıldız, "Yani stratejik açıdan önemli bir noktada. Beyaz eşya üretiminin yoğun olduğu Bursa, Manisa, Trakya bölgelerine yakınız. Bu da büyük bir avantaj sağlayacak" şeklinde konuştu.
Yatırımın ilk fazının 250 milyon euro olduğunu, ikinci faza da kısa süre içinde başlanacağını vurgulayan Yıldız, "Üretim tesisleri devreye girdiğinde galvaniz ve boya hattında Erdemir'den sonra Türkiye'nin en büyük ikinci haddeleme kapasitesine sahip şirketi olacağız. İhracat da gündemimizde... Ürünleri ihraç edeceğimiz gibi içerde de ithalatı önemli ölçüde bitireceğiz" diye konuştu.
Yapılan yatırımın Türkiye'nin önemli bir açığını kapatacağını da söyleyen Yıldız, 5 yıl içinde tüm entegrasyonu tamamlamayı ve ERDEMİR'den daha büyük bir tesis oluşturmayı planladıklarını belirtti.