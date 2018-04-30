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T.C no ile borç sorgulama nasıl yapılır?

e-Devlet vatandaşlık portalı vatandaşa sunduğu yüzlerce hizmetle insanların işlerini kolaylaştırmaya devam ediyor. T.C kimlik numarası ile borç sorgulama nasıl yapılır? Kurumu'na bağlı çalışanlar sigorta konusunda araştırmalarını çağrı merkezleriyle iletişime geçmeden e-Devlet ile yanıtlandırabiliyor. T.C. kimlik no ile SGK borç sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 30.4.2018 17:15
T.C no ile SGK borç sorgulama nasıl yapılır?

4/A hizmet dökümü, SGK 4/B borç durumu sorgulama işlemlerinizi e-Devlet ile rahatlıkla yapabilirsiniz.

Vatandaşlar T.C kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek SGK konusundaki tüm hizmet dökümü işlemlerini ve borç sorgulama işlemlerini kolaylıkla yapabilmekteler. Sisteme giriş yaptıktan sonra arama butonuna Kurumu yazarak açılan sekmelerden "Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama" sayfasına tıklayarak size ait SGK borcu varsa hemen öğrenebilirsiniz.

Arama butonuna direkt olarak Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama yazarak da söz konusu borç sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Genel Sağlık Sigortası tescil tarih aralıkları, sağlık statüsü, borç tutarı, tahsilinden vazgeçilen tutar gibi ayrıntıları da inceleyebilirsiniz.

T.C KİMLİK NUMARASI İLE SGK BORÇ SORGULAMA (TIKLAYIN)

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