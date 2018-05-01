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Son dakika: Yıldırım'dan ye ikramiye müjdesi! İşte ikramiye tarihleri

Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, lere Ramazan Bayramı öncesi bin TL, Kurban Bayramı öncesi bin TL ikramiye verileceğini açıkladı. Buna göre emekliler yılda 2 defa ikramiye alacak. Peki bu ikramiyeler ne zaman verilecek? Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarının ardından emekliler bu soruların yanıtlarını aramaya başladı. Emekli ikramiyelerinden hangi emekliler yararlanabilecek? İşte emekli ikramiyesinin detayları...

Giriş Tarihi: 30.4.2018 19:47 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 01:51
Son dakika: Başbakan Yıldırım'dan emekliye ikramiye müjdesi! İşte ikramiye tarihleri

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

Berat gecesi bütün milletimizin Berat gecesini tebrik ediyorum. Yarın 1 Mayıs. iktidarı döneminde 1 Mayıs resmi bayram haline getirildi. İşçi sendikalarımız, memur sendikalarımız bir bayram içinde bu bayramı kutluyorlar. Bu vesileyle vatandaşlarımızın Emek ve Dayanışma Bayramı'nı tebrik ediyoruz.

EMEKLİLERE MÜJDE

olmuş 12 milyonun üzerinde vatandaşımız var. Bunun dışında emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimzi, şehit yakınlarımız var. Devletten emeklilik dışında maaş alanlar bunlara da her yıl Ramazan Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı öncesi olmak üzere birer bayram ikramiyesi vereceğiz.

Son dakika: Başbakan Yıldırım'dan emekliye ikramiye müjdesi! İşte ikramiye tarihleri

Yıldırım şunları söyledi: Bu müjdemiz de yaşlılarımızla ilgili. Bu yaşlılar kim? 65 ve üzeri. 65 yaşlılık aylığı diye bir şey var. 2022 sayılı kanuna göre ödenen bir aylık. Bu üç ayda bir ödeniyor ve her ay için şu an 266 lira.

Üç aylığı toptan ödeniyor. Kimler alıyor? Bunu emekliliği olmayan, kimsesi olmayan, hiçbir geliri olmayan kadın erkek fark etmez vatandaşlarımız. Ne kadar var? 600 bin civarında bu haktan bu yaşlılık aylığından yararlanan vatandaşlarımız var. Bunların 266 lira olan aylığını 500 liraya çıkarıyoruz. Üç ayda bir 1500 lira para almış olacaklar.

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Son dakika: Başbakan Yıldırım'dan emekliye ikramiye müjdesi! İşte ikramiye tarihleri
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