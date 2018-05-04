ErP ile verimli kullanım artıyor

Türkiye'nin Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında enerji
yle ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımına ilişkin yönetmelik kapsamında hermetik kombi ithalat ve üretimi yasağını içeren düzenleme 21 Nisan'da yürürlüğe girdi. Enerji Verimliliği Direktifi (ErP
) AB'ye üye ülkelerde yürürlükte olup, 28 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikteki şartlara uygun olmayan cihazlar ithal edilemeyecek ve yurtiçi satış amaçlı üretilemeyecek. Şartlara uygun olmayan ancak stoklarda bulunan cihazların satışları ise 2018 sonuna kadar devam edecek. Bu düzenleme ile konvansiyonel ürünlerin üretim ve satışı yapılmayacak ve daha verimli yoğuşmalı kombiler üretilip satılarak, yüksek oranda enerji tüketen ürünler kademeli olarak piyasadan kaldırılacak. YAKIT TASARRUFU ARTIYOR
Düzenleme gereği konvansiyonel kombi sahipleri kombilerini değiştirmek zorunda olmayıp, kombisini değiştirmek isteyen ya da yeni kombi alacak kullanıcılar yoğuşmalı kombi alacak. Mevcut fiyatlar doğrultusunda yoğuşmalı ile konvansiyonel kombiler arasında ortalama bin TL gibi bir fiyat farkı olsa da yakıt tüketimindeki tasarrufla bu fiyat farkı iki yıl gibi bir süre içerisinde karşılanmış olacak. Sektör yetkilileri düzenlemenin etkilerinin ciddi oranda hissedileceğini belirterek, pazarın neredeyse tamamen yoğuşmalı cihazlara döneceğini belirtti. ErP ile ne amaçlanıyor?
Bu direktifle, yüzde 20 oranında yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, primer enerji kaynaklarının tüketiminin azaltılması ve sera gazı emisyonlarının azaltılması hedefleniyor. ErP direktifi enerji verimliliği düşük ürün teknolojilerinin ya da komponentlerin pazara sunulmasını engelliyor.