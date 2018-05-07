Başkent’e 800 milyonluk yatırım

Netcell'in kurucu ortaklarından Teleses Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Uzelli
, telekomünikasyon sektöründen sonra rotayı gayrimenkule çevirdi. Uzelli Yapı
'yı kuran Uzelli, başkent Ankara'da ilk projesini hayata geçirmek için kolları sıvadı.
800 milyon liralık değere sahip Santra projesi, 410 konut ve rezidans açık hava konseptine sahip alışveriş alanı ve bir ofis kulesinden oluşuyor. BODRUM'DA 38 DÖNÜMLÜK PROJE
Uzelli Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Recep Uzelli, Santra projesinin yanı sıra Bodrum Yalıkavak
'ta 38 dönümlük alanda bir proje geliştireceklerini, Ankara Çayyolu'nda da 180 adet villadan oluşan bir proje daha planladıklarını söyledi. Uzelli, tüm projelerini kendi arsaları üzerinde geliştirdiklerini, bu şekilde kendisini daha 'özgür' hissettiğini ifade etti.
Santra'nın temelini Ekim 2016'da attıklarını, nisan ayında da satış ofisini açtıklarını söyleyen Recep Uzelli, projenin şu ana kadar yüzde 32'sinin satıldığını söyledi.
Uzelli, proje hakkında şu bilgileri verdi: "Projede 2+1'den 7+1'e kadar farklı seçeneklerde daireler yer alıyor. Metrekare fiyatlarımız ortalama 6 ila 7 bin lira bandında. Daire fiyatlarımız ise 700 bin liradan başlıyor. Projeyi iki etap halinde inşa ediyoruz. İlk etapta 3 blok ve 200 konut, ikinci etapta ise 210 konut, ofisler ve çarşı yer alıyor." 48 AYA KADAR FAİZSİZ KREDİ
Projede 30 Haziran'a kadar lansmana özel yüzde 5, tamamı peşin ödemelerde ise yüzde 12 indirim uygulanıyor. Şirket ayrıca banka kredisi kullanmadan 44 aya kadar faizsiz vade seçeneğiyle 4 bin 900 liradan başlayan taksitlerle ödeme imkânı da sağlıyor. AĞAÇLARA ÇOCUK İSMİ
Projenin 33 dönümlük arsasının 26 dönümünü yeşil alana ayırdıklarını anlatan Recep Uzelli, 28 farklı türde binlerce ağacın dikildiği Santra'da her ağaca proje sakinlerinin çocuklarının ismi verilecek. YUMURTA VE SÜTMATİK YOLDA
Ankara'nın yakınında 238 dönümlük çiftlik kurduklarını ve piyasaya doğal ürünler sunacaklarını belirten Uzelli, 'Tazzem' markası altında doğal ürün siparişi alacaklarını ve kurye ile gönderim yapacaklarını ifade etti. Konut projelerinde günlük olarak doğal ürünlerin yer almasını hedeflediklerini anlatan Uzelli, "Çin'de bir makine tasarlattık. Bu makine ile günlük olarak süt ve yumurta alınabilecek. Ürünlerin her gün değişimi yapılacak. Ancak şu anda ürün tedariği konusunda eksiklerimiz var. Günlük olarak bunu sağlayabileceğimiz bir kapasiteye ulaştığımızda, süt ve yumurta matikleri hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.