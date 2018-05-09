Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'Ekonomi Zirvesi' ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Beştepe'de basın mensuplarının sorularını cevapladı. İşte İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

EKONOMİ ZİRVESİNİN GÜNDEMİ NE OLACAK?

"Bugün itibariyle muhalefetin adayları da ortaya çıktı. 24 Haziran'a kadar saygı ilkeleri esas alınarak coşkulu seçim kampanyası yapılmasını arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim kampanyasını da sizinle paylaşacağız. Kendisi 3-3.5 aydır sahada zaten. Zeminin hazır olduğunu ifade edebiliriz.

Birazdan Külliye'de ekonomi koordinasyon toplantısı yapılacak. 2017 yılında ekonomi güçlü bir performans sergiledi. İlk veriler bu performansın devam edeceğini gösteriyor. Turizmdepozitif bir ivme var ve devam edeceğini öngörüyoruz. Turist sayısının 40 milyona ulaşması bekleniyor. Dövizle ilgili konu birkaç haftadır gündemimizde. Küresel hareketlilikle ilgili olduğunu ifade etmekte fayda var. Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi fiyatları etkiledi. Kısa ve net bir mesaj vermek gerekirse mali disipline dayalı ekonomi politikaları devam edecek. Seçim ekonomisi söz konusu değil. Bugünkü toplantıda cari açık, faiz meselesi, enflasyon, istihdam etraflı bir şekilde ele alınacak.

'SEÇİM EKONOMİSİ SÖZ KONUSU DEĞİL'



Tabii dövizle ilgili konu birkaç haftadır günümüzde. Bunun küresel dalgalanmalarla ilgili olduğunu da tekrar ifade etmek de fayda var. Dün Trump'ın anlaşmadan çekilmesi de piyasalara bu manada etki yaptı. Petrol fiyatı yükseldi, bir birini etkileyen bir çok dinamik var. Kısa ve net mesaj vermek gerekirse, hükümetimizin cumhurbaşkanımızın sürdürdüğü mali disiplin politikaları devam edecek. Bir seçim ekonomisi söz konusu değil. Zaten büyük yatırımlar, büyük proje seçim kampanyasından bağımsız olarak tam kapasite ile devam etmektedir. Bugün yapılacak toplantıda da bu konular ele alınacak. 2018 türk ekonomisi açısından bir kayıp değildir. aslında seçimlerin erkene alınmasının faydası da oldu. Piyasalara olumlu katkısı da oldu.

NÜKLEER ANLAŞMANIN DEVAM ETMESİNDEN YANAYIZ

Nükleer anlaşmanın devam etmesinden yanayız. ABD'nin tek taraflı çekilmesi endişe vericidir. Uzun müzakereler sonunda, diplomatik girişimler neticesinde varılmış bir anlaşmanın tek taraflı iptal edilmesi, elbette ABD'nin güvenirliğini de sarstmaktadır. Diğer ülkelerle birlikte anlaşmanın devam etmesi taraftarıyız. AB ülkelerinin ortak açıklamaları oldu. Bölgede hiçbir ülkenin nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz. Buna nükleer silah sahibi olduğu bilinen ülkeler de dahildir.

Yakın zamanda planladığımız bir görüşme yok. Dün açıklamalarımızı yaptık. Oradaki temel mesajımız bu tür kavgaların kazananı olmaz. Siz bir adım attığınızda sonuçlarını hesaplamak zorundasınız. Eninde sonunda bu etki sizi bir yerden vurur. Bu karardan ABD vazgeçer ya da geçmez bu onların kararı. İran halkının da bu yaptırımlardan olumsuz etkilenmesini istemeyiz. Bölgede zaten yeteri kadar gerilim var. Bütün bunlarla düşündüğünüzde bunlara yenisini eklemenin devlet aklıyla bağdaştırılır yanı yok.

BUNUN KARARINI VERECEK OLAN MİLLETİMİZDİR

Sosyal medya etkin bir iletişim aracı. Sosyal medyayı kullanarak manipülasyonlara girişmek beyhude bir çaba. Bunun kararını verecek olan millettir. Biz gerçeklerle uğraşalım. Hayatımızda çok fazla sanal şey var. 24 Haziran'da milletimizin kararının ne olacağını göreceğiz. Biz bu kararın 'devam' olacağına inanıyoruz. Atılan tweet'ler bağlayıcı değil.