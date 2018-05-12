TÜBİTAK Başkan Yardımcısı: Gıdada 400'e yakın proje başvurusu alıyoruz

Konya'da düzenlenen Türkiye Gıda Sanayi Zirvesi programına katılan TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. İsmail Arı, ''Biz TİBÜTAK olarak gıda sektörü alanında yılda 400'e yakın proje başvurusu alıyoruz. Bunların yüzde 50-60'sını kabul ettiğimizi sektörümüze beyan ettik. Sırf kendi alanları için açılmış özel projelere başvurmalarını, bu sayede bütçe sınırı olmadan bunlara şu an için yıllık yaklaşık 30 milyonluk bir destek verdiğimizi ve bu desteklerimizi artırmak istediğimizi belirttik" dedi.



TÜBİTAK olarak sektörün gelecekteki ihtiyaçlarına hazırlıklı olduklarını belirten Arı, "TÜBİTAK olarak TEYDEB 2.0 programı kapsamında sanayicilerimize daha esnek, üniversite sanayi işbirliğini tetikleyici, kümelenmeleri, işbirliği ağlarını tetikleyici yeni ağlar oluşturduğumuzdan ve sektörün gelecekteki ihtiyaclarına da hazırlıklı olduğumuzdan bahsettik. Şu an biyoteknolojik ürün ve süreçleri destekleyen, tarımsal üretim yöntemlerini destekleyen bu alanda yapılacak özel otonom, yapay zekaya dayalı akıllı tarım araçlarını destekleyen pekçok çağırımız var. Sektöre, bunları takip etmelerini öneriyoruz. Üniversitelerimizle birlikte trendleri takip ederek bu alanlarda bize inovatif projeler sunmalarını istiyoruz. Yine sektör ve akademik temsilcilerin olduğu kurullarda değerlendiriyoruz. Elimizden geldiğince bu projeleri desteklemeye devam ediyoruz'' diye konuştu.



SANAYİCİYE VEYA AKADEMİSYENE SINIR ÇİZMEMEK GEREKİYOR



Sanayi ve üniversite işbirliğinin önemine de dikkat çeken İsmail Arı, "Günümüzde çok multidisipliner projeler yapılıyor. Farklı bölümlerde, mesela tarım alanında bilgisayar mühendisleri çalışabiliyor. Onun için keskin sınırlar sanayiciye, araştırma yapma konusunda veya akademisyene sahaya hızlıca inebilecek bir ürünü laboratuvarında belli bir seviyeye getirme konusunda bir sınır çizmemek gerekiyor. Biz burada teknoloji hazırlık seviyesi olarak da uluslararası bilimsel yapılarda tanınmış olan sistemlere göre, yani fikir aşaması hazırlık seviyesi 1'den, ürünün piyasaya girdiği teknoloji hazırlık seviyesi 9 aşamalarına kadar bütün programlarımızın, yani araştırma destek başkanlığımızın yaptığı fikirden, ilk örneğine laboratuvar çıktısına, oradan bir prototip ürün şekline getiren ve oradan da piyasaya seri üretime kadar götüren süreçlerin tamamında yapılanmış durumdayız'' dedi.

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