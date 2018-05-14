Hedef traktörde 500 milyon lira ciroyu aşmak

17 farklı traktör tasarımı, 350 farklı varyasyonuyla traktör üreten Hattat Traktör
, 2018 ilk 3 ay TÜİK
verilerine göre, Türkiye'de en fazla tercih edilen ikinci marka olurken, ürünlerindeki yerlilik oranı ise yüzde 90'lara ulaştı. Hattat Traktöre çiftçilerin ilgisinin yoğun olduğuna dikkat çeken Hattat Traktör Genel Müdürü Duyşen Erdoğan, "Üç buçuk yılda ilk 2 marka arasına Hattat Traktör'ü çıkarmayı başardık. Hedefimiz traktör sektöründeki yükselişimizi devam ettirerek en kısa sürede dünyada üretim yapan ilk 10 marka arasına girmektir. 359 beyaz ve mavi yakamızla genç, dinamik, traktör sevdalısı çok değerli bir insan kaynağına sahibiz ve hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. 5 KITAYA İHRACAT
Yurtdışında ise Avrupa'dan Latin Amerika
'ya, 5 kıtada 60'tan fazla ülkeye yaptığımız ihracat
yaptıklarını belirten Erdoğan, "Yurtiçinde ise sahip olduğumuz 84 traktör bayisi, 100'ün üzerinde satış noktası, 320 mekanik ve elektrik servisi, 25 yedek parça bayisi ile Türk çiftçisine en yakın konumda her türlü ihtiyacını karşılayacak yapılanmayı kurduk" dedi. ÇİFTÇİYE YERLİ ÜRÜN
Traktör sektöründe bir çok yeniliğe imza attıklarının altını çizen Erdoğan, "Pazarda yaptığımız araştırmaların sonucunda, ihtiyacı tespit ettik ve ilk hidrolik debriyajlı yerli traktörü tasarladık. Yine elektronik kumandalı hidrolik sistem seçeneği bulunan transaxle ürettik. Böylelikle hem yakıttan tasarruf sağlayan hem de istenilen hız seçeneklerinde rahatlıkla kullanılan uygun fiyatlı traktörler ürettik. Hedefimiz bu yıl traktör satışlarımızla 500 milyon TL cironun üzerine çıkarak, ülkemizin yerli otomotiv markası olan Hattat'ın uluslararası platformda başarılarına artırmak" diye konuştu. Bu özellikleri çiftçilerin daha önce sadece ithal traktörlerde bulabildiklerini söyleyen Erdoğan, artık daha uygun şartlarda ürettikleri traktörlerle çiftçilere yerli ürün sunduklarını ifade etti. KIRMIZININ RÜYASI DEVAM EDECEK
TÜRKIYE'DE 110 beygir gücünün üzerindeki pazarın yüzde 3'ün altında olduğunu söyleyen Erdoğan, bu alanda üretim yapmanın akılcı olmadığını belirtti. Büyük ölçekli çiftçilerin talebini karşılamak için kendi segmentlerinde yılın traktörü olan Valtra traktörleri çiftçilerin hizmetine sunduklarını ifade eden Erdoğan, "Bir Dünya markası olan Valtra traktörlerinin Türkiye distribütörü olarak, teknoloji ve güç canavarı 110-400BG arasındaki modelleri Finlandiya ve Fransa'daki fabrikalardan getirerek, çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Hattat Traktör olarak ise hedefimiz Türkiye'de traktör denilince çiftçinin aklına gelen ilk 2 markadan biri olmak, dünyada ise traktör kullanılan her yerde al bayrağımızı dalgalandırmak. Bunun için işçisi, memuru, mühendisi, yöneticisi takım olarak hep bir ağızdan "Kırmızının Rüyası Devam Edecek..." diyoruz" dedi.