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Züccaciyede ın kilosu 4 dolara çıktı

Giriş Tarihi: 19.5.2018
Züccaciyede ihracatın kilosu 4 dolara çıktı
Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), "15. Geleneksel İftar Yemeği"ni verdi. İftarda Başkan Vekili , ZÜCDER Başkan Vekili Murat Kolbaşı, İKMİB eski Başkanı Murat Akyüz, Başkan Yardımcısı Adnan Bostan ve ZÜCDER yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. ZÜCDER Başkanı İsmail Erdoğan, "Sektörümüz, 2017'de 4.2 milyar dolarlık gerçekleştirdi. 1.3 milyar dolarlık ithalatla 2.9 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdik" dedi. Tahsin Öztiryaki ise sektörün markalaşarak büyüdüğünü, kilogram başına ihracatın 4 dolara ulaştığını belirtti.
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Züccaciyede ihracatın kilosu 4 dolara çıktı
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