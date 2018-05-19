Züccaciyede ihracatın kilosu 4 dolara çıktı

Züccaciyeciler
Derneği (ZÜCDER), "15. Geleneksel İftar Yemeği"ni verdi. İftarda TİM
Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki
, ZÜCDER Başkan Vekili Murat Kolbaşı, İKMİB eski Başkanı Murat Akyüz, MÜSİAD
Başkan Yardımcısı Adnan Bostan ve ZÜCDER yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. ZÜCDER Başkanı İsmail Erdoğan, "Sektörümüz, 2017'de 4.2 milyar dolarlık ihracat
gerçekleştirdi. 1.3 milyar dolarlık ithalatla 2.9 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdik" dedi. Tahsin Öztiryaki ise sektörün markalaşarak büyüdüğünü, kilogram başına ihracatın 4 dolara ulaştığını belirtti.