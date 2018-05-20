‘Türk Standardı’nda yerli ve milli hamle

Türk Standartları Enstitüsü (TSE
) bir taraftan alanında uluslararası çalışmalara imza atarken, bir taraftan da küresel devlere karşı mücadele veriyor. TSE, milli ve yerli çalışmalara hız verirken, uluslararası standardizasyon ve uygunluk değerlendirme, belge düzenleme kuruluşları arasında da markalaşmayı hızla sürdürüyor. TSE yerli ve milli atılımla, nükleer santral inşaatlarında kullanılacak ürün kalitesinden sofralara gelen gıdaların helal olup olmadığına kadar ürün ve hizmetlerin teknik şartnamesi olan standardizasyon belirlemeye başladı. Bu standartlara göre de adeta ürün ve hizmetin kimlik kartları olan belgeler düzenleyerek yerli standartlara uygun ürün ve gıdanın ülkede dolaşımı sağlanıyor.
Küresel güçlerin, standardizasyon kuruluşlarının uygunluk değerlendirme hizmetleri vermesinin tarafsızlığa aykırı olduğunu savunduğunu belirten TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz
, "Bu kuruluşlar uluslararası faaliyetlerde kimseye uygunluk değerlendirme faaliyeti yürütme imkânı tanımıyor. Maalesef ülkemizde de yabancı ülkelerin belgelendirme kuruluşları yani TSE'ye eşdeğer kuruluşlar gelip kendi ülkelerinde olduğu gibi faaliyet gösterebiliyor. Hem önemli miktarda döviz transfer ediyor hem de ürünlerinin ülkemize rahatça girmesinin altyapısını oluşturuyorlar" dedi. TEMELLERİ ATILACAK
Korkmaz, Türkiye'nin en büyük projelerinde TSE'nin gözetim ve muayene işlerini almaya başladıklarının müjdesini verdi. Muayene ve gözetimde 4 kalemde verilen hizmetlerin sayısını 28'e çıkardıklarını ifade eden Korkmaz, "Otomotiv Test Merkezi, Yüksek Güç ve Yüksek Gerilim Laboratuvarı gibi dev yerli ve milli proje
lerin 2019 içinde temellerini atmaya hazırlanıyoruz" diye konuştu. ULUSLARARASI STANDARTTA SÖZ SAHİBİ OLACAK
Uluslararası faaliyetleri yürütmek amacıyla şirketler kurduklarını söyleyen Korkmaz, "Küresel alanda da önemli bir oyuncu olmaya başardık. Uluslararası uygunluk değerlendirme şirketimiz Moldova'da şirketleşerek piyasasının uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin tamamını aldı. Azerbaycan ile aynı çalışmayı yaptık. Ukrayna, Kırgızistan, Irak, Özbekistan, Sırbistan'da da bu tür faaliyetleri yönetebilmek için yoğun çalışmalar y��rütüyoruz. Irak ile anlaşmalar imzaladık" şeklinde konuştu. KRİTERLERİMİZE UYANI ÜLKEMİZE SOKUYORUZ
Uygunluk değerlendirme alanında 'TSE'nin ticari bir kuruluş gibi görünmesinin yanlış olduğunu dile getiren Korkmaz, "Kamu sağlığını ve güvenliğini, milli çıkarları korumak kurumun ana önceliği. Vatandaşların sofrasında bulunan gıdaların helal olup olmadığından, ülkemize girecek en büyüğünden en ufağına kadar ürünün istenilen kalitede olması, milli ve yerli değerlendirmelerle birilerinin dikte etmeye çalıştığını değil, işimize ve kriterlerimize uyanı ülkemize sokmak için çalışma yelpazemizi geliştiriyoruz" diye konuştu.