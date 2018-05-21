Enerji Bakanı Berat Albayrak İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday!

AK Parti'den 24 Haziran seçimlerinde aday olacak milletvekillerinin listesi an itibariyle YSK'ya teslim edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet 600 kişiden oluşan milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday oldu.
İşte AK Parti'nin adayları:
AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları
Berat Albayrak
Nurettin Canikli
Ravza Kavakçı Kan
İsmet Uçma
Berna Satır
Hulusi Şentürk
Fatih Süleyman Denizoğlu
Hurşit Yıldırım
Ali Sevinç
Mustafa Sincan
Ahmet Ayhan Kayaoğlu
Sinem Demir
AK PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Jülide Sarıeroğlu
Tamer Dağlı
Ahmet Zembilci
Ramazan Çırak
Erol Kahraman
Muhammet Aksoy
AK PARTİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Ahmet Aydın
İbrahim Halil Fırat
Mahmut Fatih Toprak
AK PARTİ AĞRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Ekrem Çelebi
Abbas Aydın
Dilan Özgün Özmen
Erhan Tenekeci oldu.