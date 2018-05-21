Enerji Bakanı Berat Albayrak İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday!

AK Parti'den 24 Haziran seçimlerinde aday olacak milletvekillerinin listesi an itibariyle YSK'ya teslim edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet 600 kişiden oluşan milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday oldu.

İşte AK Parti'nin adayları:

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları

Berat Albayrak

Nurettin Canikli

Ravza Kavakçı Kan

İsmet Uçma

Berna Satır

Hulusi Şentürk

Fatih Süleyman Denizoğlu

Hurşit Yıldırım

Ali Sevinç

Mustafa Sincan

Ahmet Ayhan Kayaoğlu

Sinem Demir

AK PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Jülide Sarıeroğlu

Tamer Dağlı

Ahmet Zembilci

Ramazan Çırak

Erol Kahraman

Muhammet Aksoy

AK PARTİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ahmet Aydın

İbrahim Halil Fırat

Mahmut Fatih Toprak

AK PARTİ AĞRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ekrem Çelebi

Abbas Aydın

Dilan Özgün Özmen

Erhan Tenekeci oldu.