Limanlarda tek pencere dönemi

Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, limanlara gelen gemilere ait bildirimlerin tek bir sistem üzerinden elektronik yapılmasına imkân sağlayacak Liman Tek Pencere Sistemi'nin 1 Temmuz'da yurt genelinde devreye alınacağını belirtti. Protokol imza töreninde konuşan Arslan, ekonomide yakalanan istikrarın denizcilik sektöründe de kendini gösterdiğini ifade ederek, denizciliğin birçok alanında önemli atılımlar gerçekleştirildiğini bildirdi. Türk sahipli yabancı bayraklı gemi ve teknelerin Türk bayrağına geçmeleri için başta vize ve vergi olmak üzere tüm engelleri kaldırdıklarını vurgulayan Arslan, "Hedefimiz 6 bin tekneye Türk bayrağı çekilmesiydi. Bugün itibarıyla 5 bin 740 teknemiz Türk bayrağına geçiş yaptı. Çok daha erken 6 bin rakamını yakalayacağız" diye konuştu. Arslan, "Her bakanlık için insanımız ayrı ayrı veri girmek zorunda kalmayacak" ifadesini kullandı. Arslan, bu sistemin sadece Ulaştırma Bakanlığı ile Gümrük Bakanlığının
yaptığı bir işlem olmadığını Çevre ve Şehircilik ve İçişleri bakanlıklarının da buraya dahil olacağını ifade etti.