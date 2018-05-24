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Milyonlarca için flaş haber! Çok önemli tazminat şartı

Mayıs ayıyla birlikte mevsimlik işçi sezonu başladı. Sadece turizm sektöründe 300 bin dolayında mevsimlik işçi çalışıyor. Aynı işverene bağlı işyerlerinde iki veya daha fazla sezon işçiler ihbar ve kıdem tazminatı alabilir. Örneğin 10 sezon 7’şer ay çalışmışsa 70 aylık çalışma üzerinden tazminat hakkı doğuyor.

Giriş Tarihi: 24.5.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 11:00
Milyonlarca çalışan için flaş haber! Çok önemli tazminat şartı

Mayıs ayıyla birlikte turizm, tarım, orman sektörleri başta olmak üzere çok sayıda sektörde mevsimlik işçi sezonu da başlıyor. Mevsimlik işlerde işçi ile işveren arasında süreli sözleşme yapılabildiği gibi, iş sözleşmesinin sezon sonunda askıya alınması şeklinde iş akdi düzenlenebiliyor. Sezonluk sözleşme yapıldığında işçi sezonun sonunda işverenden ihbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi hak iddia edemiyor.

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Habertürk'ün haberine göre iş sözleşmesi sezon sonunda askıya alınıp ertesi yıl işçi yeniden işe başlatılmışsa ihbar ve kıdem tazminatı hakkı doğuyor. İşverenin peş peşe sezonluk sözleşme yapması halinde de tazminat hakkı ortaya çıkıyor. İşveren sezon sonunda iş sözleşmesini askıya aldığı ya da iki sezon üst üste 7 ay çalıştırdığı işçiyi yeni sezonda işe almazsa ihbar ve kıdem tazminatı ödemek zorunda. 4/a statüsündeki lara ödenen kıdem tazminatı, çalışılan her yıl için bir aylık brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

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Milyonlarca çalışan için flaş haber! Çok önemli tazminat şartı
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