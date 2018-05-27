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projesinde sona gelindi

Azerbaycan'ın Hazar Denizi'nde ürettiği doğalgazın Türkiye'ye ve Avrupa'ya taşınmasını amaçlayan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin () Türkiye'ye giriş ayağı olan Ardahan Posof'ta boru birleştirme ve kaynak çalışmaları tamamlandı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2018 11:56 Güncelleme Tarihi: 27.5.2018 11:58
TANAP projesinde sona gelindi

Azerbaycan'nın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz-2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda ürettiği doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasını amaçlayan 'ta sona gelindi. Toplam 1850 kilometrelik bir hat boyunca Türkiye'yi boydan boya geçen projenin, Gürcistan'dan Türkiye'ye Türkgözü köyünden giriş yaparak Eskişehir'e kadar uzanan 56 inç'lik bölümünde, üst toprak sıyırma çalışmalarının ardından başlatılan boru birleştirme ve kaynak işlemleri de tamamlandı. Borular toprağa gömüldü.

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TANAP projesinde sona gelindi
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