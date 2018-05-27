TANAP projesinde sona gelindi

Azerbaycan'nın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz-2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda ürettiği doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasını amaçlayan TANAP'ta sona gelindi. Toplam 1850 kilometrelik bir hat boyunca Türkiye'yi boydan boya geçen projenin, Gürcistan'dan Türkiye'ye Türkgözü köyünden giriş yaparak Eskişehir'e kadar uzanan 56 inç'lik bölümünde, üst toprak sıyırma çalışmalarının ardından başlatılan boru birleştirme ve kaynak işlemleri de tamamlandı. Borular toprağa gömüldü.