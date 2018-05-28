Kaçak geçiş cezalarına indirim yürürlükte

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
, devletin sorumluluğunda olan köprü ve otoyollarda bugüne kadar yaklaşık 7.5 milyon ihlalin söz konusu olduğunu belirterek, "Karayollarının işlettiği otoyol ve köprülerdeki cezai rakamlar 950 milyon lira civarında" dedi. Dün yürürlüğe giren kanunla geçiş ihlaline ilişkin para cezalarının yüzde 60 azaltıldığını aktaran Arslan, kanuna göre otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücreti ödemeyen araç sahiplerine, geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin 10 katı tutarında uygulanan idari para cezasının 4 katına indirileceğini anımsattı.