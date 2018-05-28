Son dakika: En az beş milyon istihdam sağlanacak

Türkiye, 24 Haziran seçimlerine güçlü bir ekonomik yapıyla giriyor. 10 yıl içerisinde istihdamın 7,5 milyon kişi artmasıyla, Türkiye Avrupa Birliği genelinden daha fazla istihdam sağladı. Kadın ve genç istihdamında da başarılar elde eden Türkiye, OECD ülkeleri arasında ABD'den sonra kadın istihdamını en fazla arttıran ülke konumuna erişti ve Avrupa ülkeleri içerisinde ise birinci sıraya ulaştı. İstihdamın artmasında Milli İstihdam Seferberliği'nin yanında İŞKUR'un çalışmaları da etkili oldu.

İŞKUR aracılığıyla 2002'de 24 bin 482 olan özel sektör işe yerleştirme sayısı, 2017'de 43 kat artışla 1 milyon 53 bin kişiye çıkartarak rekor seviyeye ulaştı. 2002'den bugüne 5 milyon 627 bini özel, 632 bini kamu sektöründe olmak üzere toplam 6 milyon 259 bin vatandaş İŞKUR aracılığıyla iş sahibi oldu.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 53 OLACAK

Engellilere kendi işlerini kurmaları için hibe desteği sağlanırken, engelli girişimci desteği 36 bin liradan 50 bin liraya çıktı. AK PartiSeçim Beyannamesi'nde yine istihdamın katlanarak artması için çeşitli yol haritaları belirlendi. Buna göre, özel istihdamı artıracak politikalar sürecek. 2023 yılı itibarıyla istihdam oranı yüzde 53'e yükselecek. Yeni dönemde kadınlar, gençler, engelliler, eski hükümlüler, madde bağımlıları, sosyal yardım yararlanıcıları ve diğer özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılmasına yönelik uygulama ve projeler geliştirilecek. Ayrıca genç istihdamı desteklenerek, işsizlik azaltılacak.

SENEDE EN AZ 1 MİLYON İSTİHDAM

Yenişafak'ın haberine göre; gençler için siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi geleceğin meslekleri olarak görülen bu alanlarda düzenlenecek kurs ve programları olacak. Bu sayede bu alanda ticarileşmeler de desteklenecek. Yerel kuruluşlarda kadın istihdamına yönelik program ve projeler desteklenirken; önümüzdeki beş yıllık dönemde yılda en az 1 milyon istihdamla toplamda 5 milyonun üzerinde ek ilave istihdam oluşturulacak.

KADINLARA 18 AY TEŞVİK

İstihdam teşviklerinde her bir sigortalı için teşvik süresi 12 ay iken; gençlerimizi, kadınlar ve engelli vatandaşlar teşvikten 18 ay süreyle yararlanabilecek. Ayrıca "1 Senden 1 Benden Teşviki" devam ederken; bu kapsamda asgari ücret üzerinden, ücret, sigorta primi ve vergi yükünü birer ay arayla karşılayarak hem 1-3 çalışanı olan esnaf hem de gençlerin istihdamı desteklenecek. Ayrıca işsizlik sigortası, daha fazla sosyal koruma sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.